Правительство не может договориться о создании фонда компенсаций ущерба от вакцинации

Это заявление вызвало гневную реакцию депутата-центриста Андрея Коробейника, по словам которого, министр здоровья и труда Танель Кийк на следующей неделе повторно внесет данное предложение на рассмотрение правительства, передает RusERR. За премьер-министра в свою очередь вступился ее однопартиец реформист Юрген Лиги — по его мнению, министр Кийк должен заняться созданием такой системы страхования пациентов, которая компенсировала бы ущерб от побочного действия любых лекарств, а не только вакцины от коронавируса.

"Мы не можем выделять одно лекарство, тем самым создавая впечатление, якобы вакцинация вредна, а правительство ее навязывает, и что вакцинация — это нечто, за что правительство должно еще и приплачивать", — поясняет в интервью "Актуальной камере" Лиги.

Реформисты не поддерживают также и другую идею центристов — о выплате пенсионерам за вакцинацию по 100 евро. По словам Кийка, он представит правительству систему страхования пациентов, которая включает в том числе и предложения по компенсациям возможного ущерба от вакцин.

"Это обсуждение будет касаться, скорее, деталей. На данный момент мы определились с тем, что мы продолжим работу над системой страхования пациентов, в том числе и вопрос ущерба от вакцинации. Что касается деталей, то есть конкретного механизма таких компенсаций, то об этом еще предстоит договориться", — говорит Кийк.