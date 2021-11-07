"МК Эстония"
07.11.2021, 19:30

Мифы об использовании карты инвалида

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"Кому давать парковочную карточку, как не мне?"
"Кому давать парковочную карточку, как не мне?"
Foto: Ilmar Saabas
Насколько правомерно люди используют на территории города карты инвалида, проверяют AS Ühisteenused, полиция и чиновники МуПо, выяснила "МК-Эстония".

”Основное заблуждение — что карточка инвалида дает неограниченные возможности для парковки, в том числе позволяет ставить машину в любом месте, — констатирует представитель МуПо Меэли Хунт. — Также распространено использование карточки инвалида со стороны родственников и членов семьи”.

Например, недавно в ходе проверки выяснилось, что владелец одного из ресторанов в Старом городе использовал инвакарточку своей мамы, которая живет в Хаапсалу.

”Понятно, что парковка в Старом городе — довольно дорогая, а инвакарточка позволяет парковаться бесплатно, — констатирует Меэли Хунт. — Но мы подчеркиваем: посторонний человек может пользоваться карточкой инвалида только в том случае, когда владелец этой карты реально находится в транспортном средстве или же за ним в данный момент едут, чтобы его куда-то отвезти”.

Также многие думают, что карта инвалида дает право на бесплатную парковку на частных стоянках (например, сети Europark) или на платных стоянках возле торговых центров (например, у Балтийского вокзала).

”Это точно не так, — подчеркивает Меэли Хунт. — Действие карты инвалида распространяется только на общественную платную зону парковки. На городских улицах в платной зоне при наличии карты на видном месте можно парковаться бесплатно”.

В каких случаях карта инвалида дает возможность парковаться, а в каких — нет?

Закон о дорожном движении, § 68

(3) Водитель с недугом в области передвижения и водитель, который обслуживает человека с недугом в области передвижения или зрения, у которого в машине есть карточка инвалида, может:

1) останавливаться и парковаться в населенном пункте там, где остановка и парковка запрещена, при условии, что стоящее транспортное средство полностью находится на тротуаре и оставляет пешеходам минимум 1,5 м для прохода. Это не действует на тех участках дороги, которые обозначены линиями, запрещающими остановку;

2) парковаться в сфере действия знака, запрещающего стоянку; на парковках с ограниченным временем остановки можно ставить машину дольше положенного; можно также ставить машину на дороге, где нет парковки, если это не мешает пешеходам и другим участникам дорожного движения.

(4) в населенном пункте останавливаться в сфере действия знака, запрещающего остановку, чтобы посадить в машину или высадить человека с недугом передвижения или зрения.

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