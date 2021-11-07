В понедельник вечером цена на электроэнергию взлетит почти до 300 евро

Сегодня цена на электроэнергию радует, ведь в среднем мегаватт-час стоит всего 31 евро.

Однако завтра цена на электроэнергию вырастет почти втрое и будет стоить в среднем 107 евро. Заметно цена подорожает с пяти до семи вечера, а затем цена взлетит аж 283 евро. Дешевле всего электричество будет стоить около 6 утра.

Цена на электроэнергию в Эстонии еще никогда не поднималась так высоко. Последний рекорд был установлен 13 октября этого года, когда мегаватт-час электроэнергии стоил 280 евро.

Хотя средняя цена на электроэнергию выросла в последние месяцы из-за энергетического кризиса, наблюдается рост внутридневной волатильности, что позволяет потребителям существенно экономить на электроэнергии.