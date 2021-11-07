Пил и боролся с вампирами. В Ленобласти пенсионер отрубил голову соседке по даче

Как сообщили 47news в СК Ленобласти, 5 ноября в дачном доме на территории садоводства "Клён" в посёлке Орехово было обнаружено тело убитой 64-летней женщины. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". На месте был задержан подозреваемый — ровесник убитой, сосед по дачному участку.

"По предварительным данным, после совместного распития спиртных напитков у подозреваемого и потерпевшей произошёл конфликт, и мужчина нанёс женщине ножевое ранение, после чего отчленил часть тела" — сообщили в ведомстве, добавив что подозреваемый процессуально задержан на двое суток, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По словам собеседников в полиции, мужчина ударил жертву ножом в шею, а потом отрубил топором голову. При этом, пил видимо уже не первый день, не исключена "белочка". Так, он рассказывал после задержания, что боролся то ли с зомби, то ли с вампирами.