Коронавирус | В Литве 2090 новых случаев и 25 смертей; в Латвии 1255 новых заражений, скончались 27 человек

Всего в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 427 118 человек, пишет ru.delfi.lt.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 27 человек из возрастной группы 40-99 лет. 17 из них не были привиты или были привиты не полностью.

С начала пандемии от COVID-19 в Литве скончались 6111 человек.

По данным Департамента статистики, количество новых случаев за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 1401,6.

Показатель заболеваемости за последние 7 дней составляет 2624 случая.

Показатель положительных тестов за последние 7 дней составляет 18%.

В субботу в Латвии выявлено 1255 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 27 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Из всех выявленных вчера инфицированных коронавирусом 861 человек не был привит или не завершил курс вакцинации, 394 человека прошли вакцинацию, пишет rus.delfi.lv.

Из 27 умерших трое входили в возрастную группу 40-49 лет, трое — в группу 50-59 лет, пятеро — в группу 60-69 лет, восемь — в группу 70-79 лет, семь — в группу 80-89 лет, один — в группу 90-99 лет. Как отмечают в Центре профилактики и контроля заболеваний, 23 из 27 умерших не были привиты.

Всего в субботу было было сделано 8434 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,9%. 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии составляет 1545 случаев на 100 000 жителей.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 231 824 человек.