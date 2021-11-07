ФОТО | В Ласнамяэ сегодня открыли памятную табличку актрисе Софье Блюхер

”Целый ряд живших или работавших в Ласнамяэ людей оставил глубокий след в истории и культуре Эстонии. Мы хотим увековечить их память с помощью памятных табличек на фасадах домов. Сегодня мы открыли табличку, посвященную актрисе и театральному педагогу Софье Блюхер в ее день рождения. За десятилетия своей работы Блюхер привлекла в мир театра и поэзии тысячи новых поклонников”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Софья Блюхер (7.11.1927–10.09.2017) более трех десятилетий прослужила в Государственном Русском Драматическом Театре Эстонии, сыграв около ста ролей. Также она на протяжении всей жизни была активным педагогом, наставником, режиссером и неустанным двигателем культуры, и внесла значительный вклад в популяризацию эстонской, русской и еврейской культуры. Табличка установлена на фасаде квартирного дома по ул. Юмера, 11, где Блюхер проживала в последние годы жизни.

Наряду с Блюхер в ближайшие месяцы также планируется установить памятные таблички скульптору Ану Пыдер и карикатуристу Хуго Хийбусу. В прошлом году в Ласнамяэ установили таблички предстоятелю Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Корнилию, а также дирижеру и композитору Густаву Эрнесаксу.

Установка памятных табличек началась в рамках инициативы ”Музей Ласнамяэ”, в ходе которой увековечивается и популяризируется история крупнейшего района в Таллинне. Кандидатов для увековечивания с помощью таблички могли представлять все желающие. Окончательный отбор сделала комиссия, состоявшая из деятелей культуры и городских чиновников.