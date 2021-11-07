Пандемия увеличила объем частного медицинского страхования более чем в два раза
Частное медицинское страхование — наиболее быстро растущий вид страхования как в портфеле ERGO, так и на всем страховом рынке Эстонии. Статистика Союза страховых обществ Эстонии показывает, что количество его заказчиков за последний год увеличилось вдвое, а в этом году, помимо частных лиц, уже более 20 000 человек застрахованы посредством страхования работодателя.
”В обычной ситуации частное медицинское страхование в первую очередь помогает компенсировать ущерб, который в настоящее время Больничная касса, как правило, не возмещает или возмещает в незначительной степени — стоматологическое лечение, реабилитацию и профилактические анализы. Поскольку в сложных условиях пандемии коронавируса оплачиваемое Больничной кассой плановое лечение в национальной системе здравоохранения в значительной степени приостановлено или отложено, люди все чаще обращаются за неотложной помощью в платные частные клиники. Мы наблюдаем рост случаев ущерба в гинекологии, ортопедии, неврологии и многих других областях, а также, например, в области приема врачей общего профиля, — прокомментировала руководитель по рискам медицинского страхования ERGO Яника Люйс-Ликк. — Таким образом, в условиях нынешнего кризиса частное медицинское страхование может оказаться единственным спасательным кругом, обеспечивающим прием врача”.
Данные ERGO демонстрируют, что причинами, по которым и частные лица, и работодатели все чаще предпочитают частное медицинское страхование, являются конкретные проблемы со здоровьем и растущая осведомленность.
Средняя сумма компенсации за платную медицинскую помощь составляет 200 евро. Обычно сюда входят плата за прием и анализы, хотя, конечно, за конкретный период может иметь место и более одного случая. Наиболее крупные из них в практике ERGO связаны с онкологическими заболеваниями и инфарктами, где суммы возмещения достигают 3000–4000 евро.
Основными пользователями платного лечения и получателями крупных медицинских счетов являются люди трудоспособного возраста от 40 лет. ”Это также понятно, потому что именно в этом возрасте впервые дает о себе знать ряд возникающих проблем со здоровьем, которые еще не мешают работе и повседневной деятельности, но игнорирование которых может привести к более серьезным осложнениям или быстрому ухудшению состояния. Раннее выявление хронических заболеваний и проведение эффективного лечения часто происходит быстрее в рамках платной медицины, что позволяет контролировать дальнейшее течение болезни и избегать возможных осложнений. Людям, обладающим частным медицинским страхованием, разумеется, проще воспользоваться этой возможностью, поскольку покрыть расходы помогает страховка”, — пояснила Люйс-Ликк.
”Для работодателя своевременное решение проблемы со здоровьем означает меньше ресурсов для реорганизации рабочих процессов”, — добавила Люйс-Ликк. По мере того, как растет осведомленность людей о вопросах здоровья, для работодателей также все более важным становится способность предложить сотрудникам в рамках мотивационного пакета дополнительные бонусы, которые напрямую влияют на их качество жизни и благополучие. Государство также пошло работодателям навстречу — введенный в 2018 году налоговый режим позволяет работодателю без уплаты налога на особую льготу заключить договор медицинского страхования — на каждого работника в размере до 100 евро в течение одного квартала.