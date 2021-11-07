Пандемия увеличила объем частного медицинского страхования более чем в два раза

Частное медицинское страхование — наиболее быстро растущий вид страхования как в портфеле ERGO, так и на всем страховом рынке Эстонии. Статистика Союза страховых обществ Эстонии показывает, что количество его заказчиков за последний год увеличилось вдвое, а в этом году, помимо частных лиц, уже более 20 000 человек застрахованы посредством страхования работодателя.

”В обычной ситуации частное медицинское страхование в первую очередь помогает компенсировать ущерб, который в настоящее время Больничная касса, как правило, не возмещает или возмещает в незначительной степени — стоматологическое лечение, реабилитацию и профилактические анализы. Поскольку в сложных условиях пандемии коронавируса оплачиваемое Больничной кассой плановое лечение в национальной системе здравоохранения в значительной степени приостановлено или отложено, люди все чаще обращаются за неотложной помощью в платные частные клиники. Мы наблюдаем рост случаев ущерба в гинекологии, ортопедии, неврологии и многих других областях, а также, например, в области приема врачей общего профиля, — прокомментировала руководитель по рискам медицинского страхования ERGO Яника Люйс-Ликк. — Таким образом, в условиях нынешнего кризиса частное медицинское страхование может оказаться единственным спасательным кругом, обеспечивающим прием врача”.

Данные ERGO демонстрируют, что причинами, по которым и частные лица, и работодатели все чаще предпочитают частное медицинское страхование, являются конкретные проблемы со здоровьем и растущая осведомленность.

Средняя сумма компенсации за платную медицинскую помощь составляет 200 евро. Обычно сюда входят плата за прием и анализы, хотя, конечно, за конкретный период может иметь место и более одного случая. Наиболее крупные из них в практике ERGO связаны с онкологическими заболеваниями и инфарктами, где суммы возмещения достигают 3000–4000 евро.