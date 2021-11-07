В Таллинне на вакцинацию на дому зарегистрировались уже 180 человек
”Услуга вакцинирования на дому предназначена, в первую очередь, тем, кто по разным причинам не может самостоятельно добраться до пункта вакцинации, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — До настоящего времени услугу заказывали, в основном, пожилые люди, а также люди, имеющие проблемы с передвижением. Поначалу планировалось, что работать будут две бригады, но интерес населения настолько высок, что мы взвешиваем возможность привлечения и третьей бригады медиков”.
О желании привиться на дому можно сообщить по телефону 666 2727. Звонки принимают в рабочее время с 8 до 20 часов, по выходным с 9 до 17 часов. Две бригады медиков приступят к работе 8 ноября и будут вакцинировать горожан по будням с 9 до 18 часов.
В назначенное время медицинские работники нанесут визит на дом, проконсультируют, введут прививку и останутся еще на 15 минут для наблюдения за пациентом. Медсестра на месте будет также определять, сможет ли пациент самостоятельно отправиться в пункт вакцинации для получения второй дозы или же для введения следующей дозы человеку вновь понадобится услуга вакцинирования на дому. Вакцинирование на дому проводит предприятие Confido.
Получить первую и вторую прививку от COVID-19 могут лица, достигшие 12-летнего возраста. Предлагаются препараты Pfizer/BioNTech и Moderna (для полного курса нужны две дозы), а также вакцина Janssen (достаточно одной дозы). Все желающие могут получить бустерную дозу не ранее чем спустя полгода с момента введения последней дозы вакцины, вне зависимости от того, каким препаратом был пройден курс вакцинации. В качестве бустерной дозы используется вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech) или Spikevax (Moderna).
До 9 ноября также открыты пункты консультирования и вакцинации в трех районах города:
В Хааберсти палатка, в которой можно получить консультацию и прививку от коронавируса, расположена на парковке Maxima XXX по адресу Эхитаяте теэ, 148. Пункт работает по рабочим дням с 12 до 19 часов, по выходным с 10 до 15 часов.
В Пыхья-Таллинне пункт расположен во дворе районной управы (ул. Кари, 13). Он работает ежедневно с 10 до 17 часов.
В Кесклинне проконсультироваться или получить прививку можно в палатке на парковке Центрального рынка (ул. Ластекоду, 11b) — по будням с 9 до 16 часов, на выходных с 9 до 15 часов.
В Ласнамяэ пункт консультирования и вакцинации продолжит работу и после 9 ноября. Он расположен в центре культуры ”Линдакиви”, открыт по будням с 12 до 19 часов, по выходным — с 10 до 17 часов. Услугу консультирования и вакцинации предоставляет предприятие Eldred OÜ.
По состоянию на 6 ноября в пунктах консультирования и вакцинации от COVID-19 прививку получили 4825 человек, из которых 3242 пациентам были введены первые дозы. Второй дозой вакцинированы 527, бустерной — 1056 человек.