Такой смертности в Литве не было в течение 20 лет

Однако представители оппозиции видят допущенные властями ошибки и выступают с предложениями.

Член фракции демократов "Во имя Литвы" Линас Кукурайтис отметил, что в ходе управления пандемией видно немало хаоса.

"Мы живем, применяют какие-то меры, смотрят, как они действуют. Потом снова вводят какие-то меры, мы не слышим о каких-то планах (…). Это хаос, и, мне кажется, это самая большая проблема в управлении пандемией. И вся риторика у власти такая, что кажется, во всем виноваты другие, а не они", — сказал политик.

Он сделал несколько предложений: "Во-первых, алгоритмы должны быть связаны с заполненностью больниц. От этого зависит и введение каких-то мер. Мы ничего подобного не слышим. Такое впечатление, что каждый раз, когда собирается правительство, оно по-новому смотрит на эту ситуацию, и что-то заново решает. Алгоритма в мышлении нет".

Представитель "крестьян" Аурелиюс Верига о высокой смертности сказал, что видит два фактора: "Первый связан с доступностью услуг, поскольку есть не только ковид, есть другие проблемы. Люди до ковида жаловались, что приходится долго ждать визита к специалистам, что специалистов не хватает в районах. Вот правящие что-то снова предлагают, что вызывает возмущение в обществе. Например, как с резидентами, которые должны "отрабатывать".

"Что делать с вакцинацией, как говорить с людьми, мне кажется, никто особенно с ними не говорит. Сейчас эта коммуникация очень научная, а люди принимают решения, не опираясь на науку. Они скорее руководствуются эмоциями. Нет такой коммуникации, которая развеяла бы страхи людей. Если человек боится, какая разница, рационален его страх или нет. Он просто не приходит и не прививается", — сказал депутат.

Верига заметил, что вместо принятия решений, которые не злят общество, принимают такие, которые оказывают на людей давление, как с платными тестами.