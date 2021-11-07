В Финском заливе на грузовом судне с легковоспламеняющимися жидкостями произошел пожар

В ночь с субботы на воскресенье в Финском заливе произошла чрезвычайная ситуация. В машинном отделении грузового судна MSC Shannon вспыхнул пожар. Об этом сообщает Береговая охрана Финского залива.

240-метровый контейнеровоз направляется под флагом Панамы из России во Францию.

Береговая охрана Финского залива получила сообщение о пожаре после двух часов ночи.

На корабле – 24 члена экипажа и 1283 тонны груза. Содержимое контейнеров включало легковоспламеняющиеся жидкости, окисляющие, коррозионные и токсичные вещества. Однако, груз не был в опасности.

Экипажу удалось самостоятельно справиться с огнем.

Самолет погранохраны сейчас совершает наблюдательный, чтобы проверить, не произошла ли утечка нефти в море.

Береговая охрана Финского залива ночью приготовилась отреагировать на чрезвычайную ситуацию. Два морских спасательных вертолета, группа реагирования на морские инциденты (MIRG), спасательные службы Хельсинки и Юго-Западной Финляндии и три патрульных суда привели в готовность.

Спасательный вертолет ночью совершил инспекционный полет. Патрульные суда Turva и Uisko были готовы к экстренной буксировке.