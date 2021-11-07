Тревожная кнопка сделает пребывание одиноких людей у себя дома более безопасным(1)
• Где ее можно получить бесплатно?
• Есть ли альтернативы?
Многим знакомо чувство беспокойства, когда вдруг не получается дозвониться до пожилого родителя, бабушки, дедушки. Если на звонок долго нет ответа, в голове появляются тревожные мысли: что же случилось с человеком? Особенно беспокойно становится, если человек проживает один и не способен как следует о себе позаботиться. В случае, например, падения или потери сознания человек не всегда может позвать на помощь, пишет "МК-Эстония".
Чтобы подстраховаться от таких ситуаций, можно обеспечить пожилого (и не только) родственника т. н. тревожной кнопкой (häirenupp). Кнопку надевают человеку на руку, как часы, или на шею, и всегда доступна в случае необходимости. Она водонепроницаема, поэтому нет необходимости снимать ее даже в душе.
Услугу тревожной кнопки предоставляют несколько фирм. Техническая сторона работы кнопки у фирм может немного отличаться. Но в целом, процесс одинаковый. В случае необходимости человек нажимает на кнопку, и сигнал тревоги либо поступает оператору, который связывается с человеком, выясняет проблему и направляет помощь, либо идет напрямую доверенному лицу, т. е. кому-то из близких человека.
Оберегает и спасает
Первой, уже 11 лет назад, услугу тревожной кнопки в Эстонии начала предлагать фирма Meditech Estonia. За это время около 1500 человек воспользовались данной возможностью, более чем в 70 случаях кнопка спасла чью-то жизнь. И еще были тысячи ситуаций, которые также могли плохо закончиться, не будь у человека под рукой этой кнопки.
Фирма предлагает также вариант тревожной кнопки вместе с датчиком падения, который сам передаст вызов оператору, если человек, например, потеряет сознание.
”С помощью тревожной кнопки Medi можно круглосуточно держать связь с оператором центра помощи. Оператор реагирует на вызов в соответствии с ситуацией и отправляет на помощь человеку его же доверенное лицо — родственника, друга, знакомого, попечителя и т. д.”, — говорит Пааво Ала, член правления Meditech Estonia.
Операторы центра помощи Medi отвечают на русском, эстонском и английском языках 24/7.
Направят любую помощь
Представитель фирмы объясняет, что вместе с кнопкой в жилье нуждающегося устанавливается специальный телефон, по которому после нажатия кнопки можно говорить с оператором. Брать телефон в руки при этом не нужно.
Оператор может направить к человеку его доверенное лицо, а также скорую помощь, полицию, спасателей, или же на место выезжает Medi патруль. В составе патруля — два человека, один из них обязательно имеет медицинское или сестринское образование или же является специалистом по уходу с опытом работы.
”В наши обязанности не входит оказание медицинских услуг, но в случае вызова мы проводим первичные простые действия сами — измеряем давление, уровень сахара и пульс, очищаем и перевязываем раны. Главным образом оказываем помощь в случае падения, оцениванием состояние здоровье и при необходимости вызываем скорую. Такие случаи у нас бывают каждый месяц”, — говорит Пааво Ала.
Главное — надеть кнопку
Основные пользователи тревожной кнопки — люди пожилые. Но есть и молодые на инвалидных креслах, даже 19-летние, а также люди, восстанавливающиеся после операций, и те, кому необходима тревожная кнопка из-за каких-то специфических проблем.
”Примерно 85% нажатий кнопки связаны с падениями. Периодически случаются и нарушения здоровья или обострения болезни, которые требуют срочной помощи. Если в таких случаях кнопки нет в ручной доступности, придется в беспомощном состоянии ожидать подмоги часами, а то и сутками. На своем опыте знаем о таких случаях”, — говорит Пааво Ала.
Он отмечает, что проблемой при использовании кнопки тревоги может стать то, что человек ее не надевает, и в нужный момент она оказывается где-нибудь в комнате на столе.
”Мы бы очень хотели донести до людей, что если у них кнопка уже есть, то она все время должна быть надета на шею или на руку. Только в таком случае от нее будет толк, как от ремня безопасности в автомобиле. Кнопка, она как страховка — хорошо, когда есть, еще лучше, если никогда не понадобится. Но если понадобится, а ее нет, будет особенно плохо”, — объясняет Пааво Ала.
Случается, что операторы получают ложные вызовы. Бояться этого не стоит. Штрафов за это не выписывают. Кнопка не так просто сама по себе нажимается, но даже если это случилось, оператор всегда вежливо общается с человеком.
”Мы скорее поощряем наших подопечных сделать лишний вызов, чем не сделать вообще”, — добавляет Ала.
Проста в использовании
Использование тревожной кнопки не требует от человека особых навыков. Техник Medi устанавливает прибор в квартире человека и объясняет, как им пользоваться. Наличия интернета или даже телефонной связи в жилье нуждающегося для пользования кнопкой не требуется.
”Специальный телефон устанавливается в центральном месте жилья, а на руку или на шею человеку надевают кнопку тревоги. Прибор подключается к электросети, и все, он готов к использованию”, — говорит представитель Meditech.
Можно получить бесплатно
Заказать услугу тревожной кнопки Medi можно напрямую от фирмы платно. Устройство можно взять в аренду или выкупить. Цена аренды начинается от 22 евро. Выкупить комплект оборудования можно за сумму от 255 евро.
Но есть и возможность получить прибор бесплатно. Многие местные самоуправления заказывают эту услугу у данной фирмы для своих жителей. Для этого надо обратиться в социальный отдел местного само-управления.
В Таллинне услугой тревожной кнопки за счет городской казны на данный момент пользуется 478 человек.
”Большинство пользователей услуги пожилые люди, но есть также и люди более молодого возраста с особыми потребностями. Социальный работник районной управы посещает человека на дому, оценивает общую потребность в помощи и, если услуга тревожной кнопки необходима, организует ее для клиента. Возраст при этом — не причина для отказа”, — говорит Раймо Саади, руководитель Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения.
Саади, однако, отметил, что порой камнем преткновения для получения услуги становится то, что нуждающийся в ней человек не желают давать оказывающему услугу ключи от жилья. Однако это предусмотрено правилами.
”Передача ключей необходима, поскольку, если человек нуждается в помощи, а близкие не могут прийти, у оказывающего услугу должна быть возможность попасть в помещение и оказать помощь человеку. Ключи хранятся в надежном месте и используются только в случае, если выездной бригаде оказывающего помощь предприятия необходимо попасть внутрь жилья, — заверяет Саади. — Также от тревожной кнопки не будет пользы, если человек ее снимет и забудет надеть снова”.
Городская управа Тарту также предоставляет своим горожанам услуги тревожной кнопки. По данным 2020 года, ею пользуются 33 жителя. Однако город компенсирует лишь половину месячной стоимости услуги. Кроме Meditech Estonia OÜ, управа Тарту также организует услугу тревожной кнопки в сотрудничестве с G4S Eesti AS и MTÜ Eesti Naabrivalve.
”Нуждающиеся в этой услуге и их близкие могут обратиться к специалисту по попечению по месту жительства. Обратная связь от пользователей была позитивной: близкие и контактные лица при необходимости могли быстро реагировать и прибыть на помощь”, — говорит Маарика Куррикофф, заведующая отделом попечения при городской управе Тарту.
Кроме Таллинна и Тарту услугу тревожной кнопки Medi также можно получить через управы городов Раквере и Хаапсалу и волостей Харку, Хийумаа, Ляэне-Нигула, Ляэнеранна, Пыхья-Пярнумаа и Рапла.
Частично оплачивают услугу и города Кейла и Рапла, волости Эльва, Йыэляхтме, Ляэне-Харью, Пыльва, Тарту и др.
Соседский дозор
MTÜ Eesti Naabrivalve предлагает аналогичную услугу тревожной кнопки по всей Эстонии. Однако в данном случае сигнал о помощи поступает не оператору, а через коммуникатор направляется доверенному лицу нуждающегося в помощи человека. Это может быть родственник, сосед, социальный работник и др. Сигнал в виде СМС-сообщения приходит на мобильный телефон контактного лица, затем поступает и автоматический звонок с коммуникатора.
”Желательно, чтобы было хотя бы два контактных лица, кому будут направлять сигналы о помощи. Желательно также, чтобы у кого-то из них был и ключ от квартиры нуждающегося в помощи человека. Максимально можно добавить восемь контактных лиц”, — говорит Марек Вяльяри, исполнительный директор MTÜ Eesti Naabrivalve.
Поскольку услуга в данном случае построена на принципе соседского дозора, то подразумевается, что контактные лица, готовые прийти на помощь, должны находиться не слишком далеко от нуждающегося. То есть, как правило, это люди из ближайшего окружения — родственники, соседи. Посторонних людей в данном случае не привлекают.
Минусом услуги может стать то, что кнопка реагирует лишь на нажатие. Она не обеспечена датчиком падения или, например, пассивности ее пользователя. То есть если человек, теряя сознание, не успел нажать кнопку, то толку от нее не будет.
Но в комплект входит дымовой датчик, а также система реагирует на отключение электроэнергии, неполадки в работе самой кнопки, и посылает об этом СМС-сообщение помощнику человека.
Услугой кнопки MTÜ Eesti Naabrivalve пользуются примерно 40–50 человек по всей Эстонии. Кнопку можно заказать напрямую от организации с месячной оплатой в 12 евро.
Датчики слежения
Если ношение кнопки покажется не слишком удобным вариантом, то как альтернативу можно заказать, например, услугу Koduandur. Услуга представляет собой установку различных датчиков на жилплощади нуждающегося в наблюдении человека. Это могут быть датчики движения, открывания дверей, стационарная кнопка тревоги и дымовой датчик. Также датчики могут измерять температуру и качество воздуха в помещении.
Через специальное электронное приложение помощник человека может видеть данные, поступающие с датчиков в его квартире. Например, если человек долго не перемещается по комнатам или не открывает ящик с лекарствами, то система может уведомить об этом родственника.
С помощью датчиков человек будет всегда под контролем, и в то же время они не нарушают его приватность — не делают фото, не снимают видео.
”У данной услуги есть три особенности. Во-первых, ”Кодуандур” сам посылает данные в интернет, клиенту не надо подключать датчики к сети. Во-вторых, о датчиках можно не вспоминать, их не надо носить с собой. Датчики устанавливаются на стенах в наиболее часто используемых помещениях. В-третьих, датчики не нужно заряжать, они работают более года без замены батареек, о необходимости их замены датчик сообщает”, — говорит Тармо Пуули, представитель Koduandur.
Ежемесячная стоимость данной услуги, в зависимости от количества датчиков, составляет 20–40 евро. Некоторые местные самоуправления также оплачивают эту услугу для своих жителей.
”Больше всего датчиков для своих жителей до сих пор заказывала управа волости Тюри. Также и другие местные самоуправления заказывают их, например Хаапсалу. Для точной информации лучше обратиться в самоуправления по месту жительства”, — говорит Тармо Пруули.
Охранная фирма G4S предоставляет услугу кнопки паники, которая входит в пакет Охрана дома. В него также входят датчики движения, дымовые датчики, сирена и др. Услуга платная, стоимостью от 26,84 евро, и заказывается напрямую от фирмы.
Но также G4S сотрудничает с Meditech Estonia и при необходимости выезжает на вызовы к клиентам, имеющим тревожную кнопку Medi.
Истории спасения
Тревожная кнопка Meditech Estonia
”Кнопка тревоги в очередной раз оправдала свое существование и спасла жизнь. Бабушку, жительницу нашей волости, у которой есть эта кнопка, ночью постигло серьезное расстройство здоровья, что не позволило ей ни встать, ни двинуться с места. Она смогла нажать на кнопку и пообщалась с помощником, который сразу послал скорую помощь, а также вызвал сына, который открыл дверь. Сейчас бабушка уже поправилась и вернулась домой. Она очень благодарна и считает, что с таким средством помощи она может остаться дома и на зиму. Я действительно рада, что таким образом она получила помощь”.
Эха, социальный советник волости Torma
”Наша мама для своего возраста бодрая, но из-за нарушений равновесия опасность падения угрожает всегда. Живем вместе, но утром рано я ухожу на работу и прихожу домой вечером, когда уже темно. Раньше, когда я была вне дома, сердце болело. Теперь я более спокойна в таких ситуациях”.
Тийна из Саку, дочь подопечной
”Дорогой коллектив medi.ee! Спасибо, что поддержали меня в это трудное время, когда я пытаюсь привыкнуть к мысли, что чудесное время — 46 лет с моей дорогой матерью — безвозвратно прошло! Тревожная кнопка оказывала маме помощь, придавала уверенность в себе. Быстрое и умелое реагирование операторов оказывало огромную поддержку моей упавшей с постели матери. Как невероятно просто это в наши дни. Спасибо всем за то, что дали мне несколько советов, как лучше заботиться о моей маме. Даже далеко от дома я всегда был уверен, что кнопка тревоги у мамы на руке и всё в порядке”.
Густав, сын подопечной из Таллинна
Тревожная кнопка MTÜ Eesti Naabrivalve
Около часа дня поступил сигнал с тревожной кнопки пожилого человека из Керну. Помощник позвонил пожилому человеку, но не получил ответа. Менее чем за десять минут помощник добрался до человека. На месте обнаружилось, что человек застрял в туалете, так как находившееся снаружи кресло на колесах упало и заблокировало дверь. Плюс к этому у человека в комнате была затоплена печь. Помощник помог пожилому человеку выйти из туалета, и был на месте до тех пор, пока печь не растопилась.
Датчики Koduandur
Aнтсу 77 лет, он живет один. В его доме два датчика: один в коридоре и второй у входной двери. Система домашнего датчика сразу дает знать, если Антс не двигался в течение четырех часов в дневное время — с 8 до 23 часов.
Однажды Антс пошел в большую комнату, поскользнулся, упал на живот и больше не смог подняться. Поскольку датчик не обнаруживал движения в доме Антса в течение четырех часов, система домашнего датчика отправила тревожное сообщение сыну Антса. Сын попытался связаться с Антсом по телефону, но он не смог ответить. Инфосистема показала, что Антс также не выходил на улицу, потому что уличная дверь не открывалась, и в течение четырех часов никто не двигался и в коридоре.
Сын отправился на место и нашел Антса лежащим на полу в большой комнате, он не мог сам перевернуться. Немедленно была вызвана скорая помощь, и Антса доставили в больницу, где у него обнаружили перелом шейки бедра. Антс вовремя попал на операцию.