Тревожная кнопка сделает пребывание одиноких людей у себя дома более безопасным

”С помощью тревожной кнопки Medi можно круглосуточно держать связь с оператором центра помощи. Оператор реагирует на вызов в соответствии с ситуацией и отправляет на помощь человеку его же доверенное лицо — родственника, друга, знакомого, попечителя и т. д.”, — говорит Пааво Ала, член правления Meditech Estonia.

Фирма предлагает также вариант тревожной кнопки вместе с датчиком падения, который сам передаст вызов оператору, если человек, например, потеряет сознание.

Первой, уже 11 лет назад, услугу тревожной кнопки в Эстонии начала предлагать фирма Meditech Estonia . За это время около 1500 человек воспользовались данной возможностью, более чем в 70 случаях кнопка спасла чью-то жизнь. И еще были тысячи ситуаций, которые также могли плохо закончиться, не будь у человека под рукой этой кнопки.

Услугу тревожной кнопки предоставляют несколько фирм. Техническая сторона работы кнопки у фирм может немного отличаться. Но в целом, процесс одинаковый. В случае необходимости человек нажимает на кнопку, и сигнал тревоги либо поступает оператору, который связывается с человеком, выясняет проблему и направляет помощь, либо идет напрямую доверенному лицу, т. е. кому-то из близких человека.

Чтобы подстраховаться от таких ситуаций, можно обеспечить пожилого (и не только) родственника т. н. тревожной кнопкой (häirenupp). Кнопку надевают человеку на руку, как часы, или на шею, и всегда доступна в случае необходимости. Она водонепроницаема, поэтому нет необходимости снимать ее даже в душе.

Многим знакомо чувство беспокойства, когда вдруг не получается дозвониться до пожилого родителя, бабушки, дедушки. Если на звонок долго нет ответа, в голове появляются тревожные мысли: что же случилось с человеком? Особенно беспокойно становится, если человек проживает один и не способен как следует о себе позаботиться. В случае, например, падения или потери сознания человек не всегда может позвать на помощь, пишет "МК-Эстония" .

Направят любую помощь

Представитель фирмы объясняет, что вместе с кнопкой в жилье нуждающегося устанавливается специальный телефон, по которому после нажатия кнопки можно говорить с оператором. Брать телефон в руки при этом не нужно.

Оператор может направить к человеку его доверенное лицо, а также скорую помощь, полицию, спасателей, или же на место выезжает Medi патруль. В составе патруля — два человека, один из них обязательно имеет медицинское или сестринское образование или же является специалистом по уходу с опытом работы.

”В наши обязанности не входит оказание медицинских услуг, но в случае вызова мы проводим первичные простые действия сами — измеряем давление, уровень сахара и пульс, очищаем и перевязываем раны. Главным образом оказываем помощь в случае падения, оцениванием состояние здоровье и при необходимости вызываем скорую. Такие случаи у нас бывают каждый месяц”, — говорит Пааво Ала.

Главное — надеть кнопку

Основные пользователи тревожной кнопки — люди пожилые. Но есть и молодые на инвалидных креслах, даже 19-летние, а также люди, восстанавливающиеся после операций, и те, кому необходима тревожная кнопка из-за каких-то специфических проблем.

”Примерно 85% нажатий кнопки связаны с падениями. Периодически случаются и нарушения здоровья или обострения болезни, которые требуют срочной помощи. Если в таких случаях кнопки нет в ручной доступности, придется в беспомощном состоянии ожидать подмоги часами, а то и сутками. На своем опыте знаем о таких случаях”, — говорит Пааво Ала.

Он отмечает, что проблемой при использовании кнопки тревоги может стать то, что человек ее не надевает, и в нужный момент она оказывается где-нибудь в комнате на столе.