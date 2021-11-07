На премьер-министра Ирака совершено покушение при помощи дрона

Как объявили иракские военные, покушение на премьера было совершено посредством атаки беспилотника на его резиденцию в т.н. "зеленой зоне" в Багдаде.

Аль-Кадими объвил в официальном твиттер-аккаунте, что он жив и здоров.

"Я в порядке, слава Аллаху, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности ради Ирака", — говорится в постинге.

كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7, 2021

Спустя пару часов в твиттере премьера появилось и краткое видеообращение.

Иракское агентство Шафак сообщает со ссылкой на источники в спецслужбах, что в результате покушения были ранены трое охранников премьера.

Два представителя правительства Ирака подтвердили агентству Рейтер, что в резиденции премьера произошел по меньшей мере один взрыв, и что сам премьер цел. Имена этих собеседников агентство не называет.

В строго охраняемой "зеленой зоне" Багдада расположены правительственные учреждения и иностранные посольства.

Дипломаты, живущие в "зеленой зоне", сказали агенству Рейтер, что слышали взрывы и стрельбу.

Ответственность за предполагаемое покушение пока никто на себя не взял.

Конфликт с проиранскими силами



В последние недели ситуация иракской политике возник конфликт из-за парламентских выборов 10 октября.

Альянс "Фатх" — политическое крыло нескольких проиранских вооруженных группировок — по предварительным данным получил на этих выборах всего 15 из 329 депутатских мандатов. До того у них было 48 мест в парламенте.

Члены альянса обвинили власти во главе с Мустафой аль-Кадими в подтасовке результатов выборов, и сотни сторонников этого объединения начали проводить акции протеста у "Зеленой зоны".