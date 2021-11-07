За сутки в Эстонии прибавилось 948 случаев заражения коронавирусом, умерли 15 человек

COVID-osakond Lääne-Tallinna Keskhaiglas tänavu märtsis, mil koroonaviiruse Briti tüvi oli toona võimust võtmas. Tänavu tuleb rinda pista veelgi hullema variandiga - nimelt deltatüvega, millel on omakorda tekkinud aina elujõulisemaid alamvariante. Foto: Henri-Kristian Kirsip

По состоянию на утро 7 ноября в больницах находятся 572 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 431 человек, из которых 304 человек (70%) не были вакцинированы, у 137 человек (30%) курс вакцинации завершен.