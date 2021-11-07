07.11.2021, 10:48
За сутки в Эстонии прибавилось 948 случаев заражения коронавирусом, умерли 15 человек
Foto: Henri-Kristian Kirsip
По состоянию на утро 7 ноября в больницах находятся 572 пациента с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 431 человек, из которых 304 человек (70%) не были вакцинированы, у 137 человек (30%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах были открыты 35 новых историй болезни. Скончались 15 пациентов с коронавирусом.
В течение последних суток был проведен анализ 5855 тестов на коронавирус, результат 948 из них оказался положительным. Среди новых заразившихся 602 человека не были вакцинированы и 346 полностью прошли курс вакцинации.
За сутки было введено 2522 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 1035 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 81 581 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 57,8%.