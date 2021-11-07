В Ласнамяэ откроют памятную табличку, посвященную актрисе Софье Блюхер

Софья Блюхер (7.11.1927–10.09.2017) более трех десятилетий прослужила в Государственном Русском Драматическом Театре Эстонии, сыграв около ста ролей. Также она на протяжении всей жизни была активным педагогом, наставником, режиссером и неустанным двигателем культуры, и внесла значительный вклад в популяризацию эстонской, русской и еврейской культуры.

Открытие посвященной Софье Блюхер таблички состоится сегодня, 7 ноября в 12:00 у дома по ул. Юмера, 11. На мероприятии выступит актер Русского театра Сергей Черкасов, который продекламирует несколько стихотворений. Также на открытии выступят близкие Блюхер и представитель Еврейской общины Эстонии.

В ближайшие месяцы также планируется установить памятные таблички скульптору Ану Пыдер и карикатуристу Хуго Хийбусу.