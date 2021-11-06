Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси

Коммерческие поставки электроэнергии из Беларуси в Украину возобновились в субботу, 6 ноября. Сделанные накануне сообщения об этом в субботу подтвердило белорусское министерство энергетики.

"Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября", — сообщило министерство энергетики Беларуси в своем Telegram-канале.

Заявлено, что график поставок составлен белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей, в том числе режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

Согласно сведениям Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E), поставки мощностью 5 МВт будут осуществляться без перерывов и изменений мощности.

С просьбой об оказании аварийной помощи из энергосистемы Словакии и Беларуси объемом 100 МВт и 500 МВт соответственно Украина обратилась в начале ноября. Причиной стал значительный дефицит в энергосистеме.

В 2021 году Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. Однако уже в мае президент страны Владимир Зеленский подписал закон о праве национального регулятора в сфере энергетики ограничивать этот импорт. После того, как с 1 ноября Россия решила прекратить поставки энергетического угля Киеву, мотивируя это растущим внутренним спросом, в Украине остановилась работа более половины энергоблоков на тепловых электростанциях.