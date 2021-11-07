07.11.2021, 14:10
"Ворскла" вместе с Йонасом Таммом нанесла киевскому Динамо первое поражение в сезоне
Foto: Madis Veltman
"Ворскла" из города Полтава сенсационно обыграла "Динамо" 2:1 в Киеве в матче 14-го тура футбольной Украинской премьер-лиги.
Таким образом, "Динамо" потерпело первое поражение в сезоне УПЛ и первое за 30 поединков в Премьер-лиге. Завтра, 7 ноября, "Шахтер" сможет догнать "Динамо" в турнирной таблице, если обыграет на выезде "Колос".
Защитник "Ворсклы" Йонас Тамм отыграл все 90 минут матча и получил желтую карточку.