"Ворскла" вместе с Йонасом Таммом нанесла киевскому Динамо первое поражение в сезоне

Таким образом, "Динамо" потерпело первое поражение в сезоне УПЛ и первое за 30 поединков в Премьер-лиге. Завтра, 7 ноября, "Шахтер" сможет догнать "Динамо" в турнирной таблице, если обыграет на выезде "Колос".