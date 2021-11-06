В Финляндии полностью вакцинировано почти 80% населения старше 12 лет

Касательно населения в целом этот показатель составляет 70,2%, то есть около 3,9 млн человек получили две прививки против коронавируса. По сравнению со вчерашним днем число вакцинированных увеличилось на 10 200.

В соответствии со стратегией правительства, все ограничения будут сняты после того, как будет достигнута цель о вакцинации 80% населения старше 12 лет. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.

В то же время эксперты считают, что 80-процентного охвата вакцинацией недостаточно, а следует добиваться более высоких показателей. В частности, премьер-министр Санна Марин (СДП) вчера заявила, что теперь правительство будет добиваться уровня вакцинации в 90 процентов.