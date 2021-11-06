06.11.2021, 20:50
В Финляндии полностью вакцинировано почти 80% населения старше 12 лет
Foto: Taavi Sepp
В Финляндии полный курс вакцинации прошли 79,7% жителей страны возрастом старше 12 лет, сообщает Yle со ссылкой на Ведомство здравоохранения и социального развития THL.
Касательно населения в целом этот показатель составляет 70,2%, то есть около 3,9 млн человек получили две прививки против коронавируса. По сравнению со вчерашним днем число вакцинированных увеличилось на 10 200.
В соответствии со стратегией правительства, все ограничения будут сняты после того, как будет достигнута цель о вакцинации 80% населения старше 12 лет. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни.
В то же время эксперты считают, что 80-процентного охвата вакцинацией недостаточно, а следует добиваться более высоких показателей. В частности, премьер-министр Санна Марин (СДП) вчера заявила, что теперь правительство будет добиваться уровня вакцинации в 90 процентов.