"МК Эстония"
06.11.2021, 20:20

Пошаговая инструкция: как получить парковочную карту инвалида?

 (1)
Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne.
Foto: Ilmar Saabas
Житель Таллинна Владимир (61) возмущен: у него есть пожилая мама, которая еле-еле ходит. Ее нужно везде возить. Плюс возле дома проблемы с парковкой, ей сложно идти от машины до дома, а возле подъезда как раз есть место для инвалида, пишет "МК-Эстония".

”И по закону, — говорит мужчина, — ей положена парковочная карта инвалида. Я бы тогда ее положил под стекло, и не было бы проблем ни с парковкой возле дома, ни с парковкой в городе, когда ее нужно везти в Департамент социального страхования или другие учреждения. Но чтобы ее получить, нужно брать маму и везти ее в мэрию. А там тоже негде припарковаться… Если оставить машину на подземной парковке под пл. Вабадузе, то мама оттуда просто не дойдет. Идеально было бы, если бы к нам домой пришел соцработник и все оформил. Но я так понимаю, это невозможно. Вот как нам быть? Разъясните, пожалуйста!”

Можно по доверенности


Тийт Ээнмаа, юрист Таллиннского департамента транспорта, разъясняет: человек с ограниченными возможностями передвижения не должен сам приходить к чиновникам и ходатайствовать о парковочной карте.

”Это может сделать за него и родственник, если у него есть письменная доверенность, — отмечает он. — Доверенность может быть самой простой, главное, чтобы там было четко указано: доверитель разрешает предъявителю доверенности заниматься оформлением парковочной карты для него как для человека с недугом в Таллиннской горуправе”.

И далее предъявитель уже сам заполняет на основании этой доверенности заявление (инфозал горуправы, стол номер 4) и предоставляет необходимые документы, а также фото ходатайствующего. После чего карточку выдают доверенному лицу, чтобы тот ее передал ходатаю.

Вдобавок, говорит он, есть два места для инвалидов недалеко от Горуправы на улице Роозикрантси.

Только вместе


У Кристины (41) брат — лежачий инвалид. Но периодически, говорит она, его надо то тут, то там ”предъявлять”: то семейному, чтобы тот подал документы на продление для него пособия по нетрудоспособности, то врачам-специалистам, то ему нужно продлевать вид на жительство, то реабилитацию для него ”выбить”, а для этого тоже надо ездить по чиновникам.

”И я, пока решаю все дела, кучу денег трачу на парковку, — вздыхает женщина. — Ведь все эти инстанции преимущественно в центре города. Парковка там платная и очень дорогая. Меня бы очень выручила карточка инвалида, пока я езжу и решаю его дела”.

Но, как выясняется, тем, кто сопровождает инвалида, парковочные карточки не выдают.

”Сопровождающее лицо может при парковке использовать карту инвалида только в случае, если человек, которому выдана эта карточка, находится вместе с ним”, — разъясняет юрист.

”Почему не всем?”


”У сына раньше была парковочная карта инвалида, — рассказывает пенсионерка Валентина Петровна (68) . — Но потом ее продлевать не стали. Сказали: изменились требования, и он им больше не соответствует. Но почему, если его здоровье не улучшилось, карту инвалида у него забрали? И я слышала, что теперь их выдают далеко не всем, а намного меньшему количеству людей, чем раньше”.

”Парковочную карту инвалида выдают всем, у кого, согласно действующему порядку, есть на нее право, — разъясняет юрист. — Чтобы о ней ходатайствовать, нужно предоставить решение Департамента социального страхования о назначении степени недуга или справку от врача о временных нарушениях возможности передвигаться или проблемах со зрением”.

Пошаговая инструкция: как получить парковочную карточку инвалида?


1. Убедитесь, что вы имеете право на парковочную карту инвалида

О ней могут ходатайствовать люди с недугом, у которых выявлены проблемы с передвижением или потеря зрения

2. Подготовьте документы

Письменное ходатайство

Фотография

Решение о назначении степени недуга человеку работоспособного возраста от Департамента социального страхования

Или

Решение о назначении степени недуга ребенку или пенсионеру от Департамента социального страхования и справка от семейного врача или врача-специалиста о наличии отклонений

Или

Если у вас временные нарушения при движении или проблемы со зрением, то нужна справка от семейного врача или врача-специалиста о наличии отклонений.

3. Подайте ходатайство

В Таллинне это можно сделать в инфозале мэрии, стол номер 4.

Вся информация о выдаче парковочных карточек есть на сайте Таллинна: www.tallinn.ee/parkimine

4. Помните о сроках

Карту выдают максимум на 5 лет. Если у вас временные проблемы с передвижением или нарушением зрения, то на срок до 6 месяцев.

5. Не злоупотребляйте

Если вашему родственнику выдали парковочную карточку инвалида, а он, не дай Бог, скончался, помните: ею пользоваться уже нельзя. Ее надо вернуть в Таллиннский департамент транспорта. Иначе вам при парковке с нею может быть выписан штраф в размере 31 евро. Также неправомерным использованием карт инвалида занимается полиция, и против вас может быть возбуждено дело.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)