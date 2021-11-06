Пошаговая инструкция: как получить парковочную карту инвалида?

”И по закону, — говорит мужчина, — ей положена парковочная карта инвалида. Я бы тогда ее положил под стекло, и не было бы проблем ни с парковкой возле дома, ни с парковкой в городе, когда ее нужно везти в Департамент социального страхования или другие учреждения. Но чтобы ее получить, нужно брать маму и везти ее в мэрию. А там тоже негде припарковаться… Если оставить машину на подземной парковке под пл. Вабадузе, то мама оттуда просто не дойдет. Идеально было бы, если бы к нам домой пришел соцработник и все оформил. Но я так понимаю, это невозможно. Вот как нам быть? Разъясните, пожалуйста!”

Можно по доверенности



Тийт Ээнмаа, юрист Таллиннского департамента транспорта, разъясняет: человек с ограниченными возможностями передвижения не должен сам приходить к чиновникам и ходатайствовать о парковочной карте.

”Это может сделать за него и родственник, если у него есть письменная доверенность, — отмечает он. — Доверенность может быть самой простой, главное, чтобы там было четко указано: доверитель разрешает предъявителю доверенности заниматься оформлением парковочной карты для него как для человека с недугом в Таллиннской горуправе”.

И далее предъявитель уже сам заполняет на основании этой доверенности заявление (инфозал горуправы, стол номер 4) и предоставляет необходимые документы, а также фото ходатайствующего. После чего карточку выдают доверенному лицу, чтобы тот ее передал ходатаю.

Вдобавок, говорит он, есть два места для инвалидов недалеко от Горуправы на улице Роозикрантси.

Только вместе



У Кристины (41) брат — лежачий инвалид. Но периодически, говорит она, его надо то тут, то там ”предъявлять”: то семейному, чтобы тот подал документы на продление для него пособия по нетрудоспособности, то врачам-специалистам, то ему нужно продлевать вид на жительство, то реабилитацию для него ”выбить”, а для этого тоже надо ездить по чиновникам.