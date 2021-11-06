Пошаговая инструкция: как получить парковочную карту инвалида?(4)
”И по закону, — говорит мужчина, — ей положена парковочная карта инвалида. Я бы тогда ее положил под стекло, и не было бы проблем ни с парковкой возле дома, ни с парковкой в городе, когда ее нужно везти в Департамент социального страхования или другие учреждения. Но чтобы ее получить, нужно брать маму и везти ее в мэрию. А там тоже негде припарковаться… Если оставить машину на подземной парковке под пл. Вабадузе, то мама оттуда просто не дойдет. Идеально было бы, если бы к нам домой пришел соцработник и все оформил. Но я так понимаю, это невозможно. Вот как нам быть? Разъясните, пожалуйста!”
Можно по доверенности
Тийт Ээнмаа, юрист Таллиннского департамента транспорта, разъясняет: человек с ограниченными возможностями передвижения не должен сам приходить к чиновникам и ходатайствовать о парковочной карте.
”Это может сделать за него и родственник, если у него есть письменная доверенность, — отмечает он. — Доверенность может быть самой простой, главное, чтобы там было четко указано: доверитель разрешает предъявителю доверенности заниматься оформлением парковочной карты для него как для человека с недугом в Таллиннской горуправе”.
И далее предъявитель уже сам заполняет на основании этой доверенности заявление (инфозал горуправы, стол номер 4) и предоставляет необходимые документы, а также фото ходатайствующего. После чего карточку выдают доверенному лицу, чтобы тот ее передал ходатаю.
Вдобавок, говорит он, есть два места для инвалидов недалеко от Горуправы на улице Роозикрантси.
Только вместе
У Кристины (41) брат — лежачий инвалид. Но периодически, говорит она, его надо то тут, то там ”предъявлять”: то семейному, чтобы тот подал документы на продление для него пособия по нетрудоспособности, то врачам-специалистам, то ему нужно продлевать вид на жительство, то реабилитацию для него ”выбить”, а для этого тоже надо ездить по чиновникам.
”И я, пока решаю все дела, кучу денег трачу на парковку, — вздыхает женщина. — Ведь все эти инстанции преимущественно в центре города. Парковка там платная и очень дорогая. Меня бы очень выручила карточка инвалида, пока я езжу и решаю его дела”.
Но, как выясняется, тем, кто сопровождает инвалида, парковочные карточки не выдают.
”Сопровождающее лицо может при парковке использовать карту инвалида только в случае, если человек, которому выдана эта карточка, находится вместе с ним”, — разъясняет юрист.
”Почему не всем?”
”У сына раньше была парковочная карта инвалида, — рассказывает пенсионерка Валентина Петровна (68) . — Но потом ее продлевать не стали. Сказали: изменились требования, и он им больше не соответствует. Но почему, если его здоровье не улучшилось, карту инвалида у него забрали? И я слышала, что теперь их выдают далеко не всем, а намного меньшему количеству людей, чем раньше”.
”Парковочную карту инвалида выдают всем, у кого, согласно действующему порядку, есть на нее право, — разъясняет юрист. — Чтобы о ней ходатайствовать, нужно предоставить решение Департамента социального страхования о назначении степени недуга или справку от врача о временных нарушениях возможности передвигаться или проблемах со зрением”.
Пошаговая инструкция: как получить парковочную карточку инвалида?
1. Убедитесь, что вы имеете право на парковочную карту инвалида
О ней могут ходатайствовать люди с недугом, у которых выявлены проблемы с передвижением или потеря зрения
2. Подготовьте документы
Письменное ходатайство
Фотография
Решение о назначении степени недуга человеку работоспособного возраста от Департамента социального страхования
Или
Решение о назначении степени недуга ребенку или пенсионеру от Департамента социального страхования и справка от семейного врача или врача-специалиста о наличии отклонений
Или
Если у вас временные нарушения при движении или проблемы со зрением, то нужна справка от семейного врача или врача-специалиста о наличии отклонений.
3. Подайте ходатайство
В Таллинне это можно сделать в инфозале мэрии, стол номер 4.
Вся информация о выдаче парковочных карточек есть на сайте Таллинна: www.tallinn.ee/parkimine
4. Помните о сроках
Карту выдают максимум на 5 лет. Если у вас временные проблемы с передвижением или нарушением зрения, то на срок до 6 месяцев.
5. Не злоупотребляйте
Если вашему родственнику выдали парковочную карточку инвалида, а он, не дай Бог, скончался, помните: ею пользоваться уже нельзя. Ее надо вернуть в Таллиннский департамент транспорта. Иначе вам при парковке с нею может быть выписан штраф в размере 31 евро. Также неправомерным использованием карт инвалида занимается полиция, и против вас может быть возбуждено дело.