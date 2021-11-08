МНЕНИЕ | "Нет этого волка, ясно?!" Чем ситуация с коронавирусом в Эстонии напоминает сказку "Три поросенка"?

Мой двухлетний сын по вечерам требует читать одну сказку. Каждый из нас знает ее с детства едва ли не наизусть. Это Kolm Põrsakest. Жили-были три поросенка, которые решили построить себе по домику… Потом пришел волк. Ну, остальное вы знаете.

Я бы сказал, что сказка про трех поросят, наряду с моей любимой курочкой Рябой, — одна из самых глубоких притч, которые были придуманы человечеством. Но проблема в том, что люди целыми поколениями научились воспринимать ее так, словно она буквальна: реальные поросята собственными копытами строят домики, потом готовят волку западню и т. д. Но сказки, они же про жизнь. Даже так, про все случаи жизни. В том числе и про ту ситуацию, в которой мы оказались на второй год пандемии коронавируса.