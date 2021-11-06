Показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии продолжают снижаться

После продолжительного роста 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости, который 30 октября составлял 1801,2 случая на 100 000 населения, в последние дни падает — в пятницу он снизился с 1652,8 до 1597,7 случая, пишет RusDelfi.lv.