Умер Шон Роден, победитель конкурса "Мистер Олимпия". Ему было всего 46

По данным Generation Iron, профессиональный бодибилдер и чемпион Мистер Олимпия умер от сердечного приступа со смертельным исходом.

После того, как известие о смерти Родена было опубликовано в Twitter, социальные сети стали разрываться словами поддержки, оплакивая великого бодибилдера.

Ему было 46 лет. Профессиональный бодибилдер был современной легендой в спорте, который также столкнулся с серьезными спорами в годы после победы на Мистер Олимпия в 2018 году.

В 2018 году Роден вошел в историю, когда он выиграл титул Мистер Олимпия в возрасте 43 лет. Он был самым возрастным из всех, кто выигрывал титул. Мероприятие привело к созданию документального фильма Flexatron: Becoming Shawn Rhoden. "Флексатрон" — это прозвище Родена.