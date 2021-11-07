07.11.2021, 12:10
Умер Шон Роден, победитель конкурса "Мистер Олимпия". Ему было всего 46
Фото: Scanpix
Профессиональный бодибилдер и бывший победитель конкурса Мистер Олимпия Шон Роден умер в возрасте 46 лет.
По данным Generation Iron, профессиональный бодибилдер и чемпион Мистер Олимпия умер от сердечного приступа со смертельным исходом.
После того, как известие о смерти Родена было опубликовано в Twitter, социальные сети стали разрываться словами поддержки, оплакивая великого бодибилдера.
Ему было 46 лет. Профессиональный бодибилдер был современной легендой в спорте, который также столкнулся с серьезными спорами в годы после победы на Мистер Олимпия в 2018 году.
В 2018 году Роден вошел в историю, когда он выиграл титул Мистер Олимпия в возрасте 43 лет. Он был самым возрастным из всех, кто выигрывал титул. Мероприятие привело к созданию документального фильма Flexatron: Becoming Shawn Rhoden. "Флексатрон" — это прозвище Родена.