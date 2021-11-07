Пять месяцев молчания и повторная проверка: как в Латвии расследуют связь между смертью пожилой пациентки и прививкой от Covid-19

С мая в Европе выросло количество сообщений о возможных побочных эффектах от вакцин. В начале октября Комитет безопасности лекарств Европейского агентства лекарств сообщил, что подтверждены два новых редких возможных побочных эффекта, связанных с использованием вакцин Janssen, дочерней компанией Johnson & Johnson: речь идет о венозной тромбоэмболии и иммунной тромбоцитопении.