Конгресс США принял план развития инфраструктуры на 1,2 трлн долларов

Палата представителей Конгресса США в пятницу вечером, 5 ноября, проголосовала за принятие масштабного плана развития инфраструктуры страны. Законопроект поддержали 228 конгрессменов, еще 206 были против. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Инициативу еще в августе одобрил Сенат Конгресса, теперь документ отправят президенту США Джо Байдена, который, как ожидается, может подписать ее в ближайшие дни.

План, общий объем которого составляет 1,2 трлн долларов, предполагает, в частности, выделение федеральных средств на строительство мостов и дорог, а также обеспечение населения высокоскоростным интернетом. По словам Байдена, это позволит создать миллионы рабочих мест в США.

Голосование по социальному проекту отложено



Законопроект о развитии инфраструктуры долго обсуждался в рядах Демократической партии. Представители прогрессивного крыла настаивали на том, что он должен был идти в пакете с другим столпом новой экономической и социальной политики Байдена — законопроектом об ассигнованиях на социальные нужды и борьбу с изменением климата в размере 1,75 трлн долларов.

Принятие документа Палатой представителей стало возможным благодаря соглашению, заключенному между прогрессивными и умеренными законодателями при посредничестве Байдена и ведущих демократов, отмечает агентство AP.

В соответствии с договоренностью, прогрессисты договорились прекратить противодействие пакету, который предусматривает инвестиции в инфраструктуру. В обмен на это умеренные обещали поддержать законопроект о социальных ассигнованиях ближе к концу ноября.