ВИДЕО | Не менее 90 человек погибли в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне

Как отметили в столичном морге, к настоящему времени туда доставлено 91 тело, передает ТАСС .

Взрыв произошел ранним утром после того, как бензовоз попал в ДТП. Люди собрались вокруг него, пытаясь собрать выливавшееся топливо. В этот момент оно загорелось и взорвалось.