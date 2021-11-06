ВИДЕО | Направлявшийся в Испанию самолет был вынужден вернуться в Таллинн. В него попала молния

По имеющейся во Flightradar информации самолет поднялся в воздух, но затем снова приземлился в Таллинне. Новое предполагаемое время вылета самолета — 15:00.

Сообщалось, что почему именно самолет вернулся, еще неизвестно. По словам специалиста по коммуникации Таллиннского аэропорта Яне Каллас, пассажиры в безопасности в аэропорту и первоначально использовавшийся самолет заменили.

Позднее читатель прислал видео, на котором видно, что в отправившийся сегодня из Таллинна в Малагу самолет попала молния. По словам читателя, сразу после попадания самолет вернулся в аэропорт.