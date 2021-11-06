06.11.2021, 15:06
Направлявшийся в Испанию самолет был вынужден вернуться в Таллинн(1)
Flightradar
Читатель Delfi сообщил, что вылетевший сегодня в 13:20 в Малагу самолет Airbaltic после взлета вынужден был снова приземлиться в Таллиннском аэропорту.
По имеющейся во Flightradar информации самолет поднялся в воздух, но затем снова приземлился в Таллинне. Новое предполагаемое время вылета самолета — 15:00.
Почему именно самолет вернулся, еще неизвестно. По словам специалиста по коммуникации Таллиннского аэропорта Яне Каллас, пассажиры в безопасности в аэропорту и первоначально использовавшийся самолет заменили.