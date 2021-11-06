В Германии мужчина напал с ножом на пассажиров поезда: ранены три человека

Не менее трех человек получили ранения в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на пассажиров скоростного поезда ICE утром в субботу, 6 ноября. Инцидент произошел, когда поезд, следовавший из Регенсбурга в Гамбург, находился вблизи города Нюрнберг в федеральной земле Бавария, сообщила местная полиция. Нападавший был задержан после того, как поезд остановили и на место прибыли несколько полицейских нарядов. Все пассажиры были немедленно эвакуированы.

Представительница полиции подтвердила агентству AFP, что у нападавшего действительно был нож. В то же время, по ее словам, жизнь пострадавших находится вне опасности. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

По неподтвержденным данным, еще до нападения мужчина вел себя в поезде "психически неадекватно", "несколько раз звал кого-то на помощь". Ему 27 лет. О его мотивах пока ничего не известно.