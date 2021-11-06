Российская фигуристка стала фигуранткой сексуального скандала в США

Проживание несовершеннолетнего спортсмена в доме тренера является нарушением статьи, согласно которой спортсмен не должен проживать в одном месте с взрослым участником, не являющимся родственником.

Отмечается, что одновременно с российской фигуристкой в доме тренера жили два спортсмена старше 18 лет. После вызволения ее перевели в другой дом в Колорадо-Спрингс, после чего она вернулась в Москву, где сейчас тренируется.