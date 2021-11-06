Банк: что лучше — финансовый резерв или инвестиция?

Желательный размер резерва — это сумма вашей заработной платы за период от 3 до 6 месяцев. Например, в случае потери работы понадобится около 3 месяцев, чтобы найти новое место. Если уже есть накопления, которые составляют больше, чем желательный размер резерва, и не имеют определённой цели, то имеет смысл эти деньги ”отправить работать”. Инвестиционные решения достаточно гибкие, и начать инвестировать в инвестиционные фонды можно даже с 1 евро. Это поможет начинающим побороть страх потерять большую сумму и на практике научиться инвестировать. Фонды позволят вам получить портфель с хорошо распределённым риском, которым будут управлять профессионалы, и не беспокоиться о своём портфеле ежедневно. Дополнительную мотивацию для инвесторов обеспечит сложный процент, который позволит не только защититься от инфляции, но и значительно преумножить капитал в долгосрочной перспективе.

В то же время важность резерва не означает, что стоит откладывать деньги только с этой целью. Накопления стоит делать параллельно — важную роль играют такие долгосрочные задачи как пенсионные накопления, накопления на будущее ребёнка и прирост капитала с помощью инвестирования. В последние годы количество жителей Эстонии , имеющих сбережения, начало постепенно расти. По последним данным уже 22% клиентов Swedbank создали резерв на три месяца и более. Кризис ещё сильнее повлиял на рост накоплений и теперь возникает вопрос, какую сумму денег действительно необходимо держать на своём счёте, чтобы сохранить максимальную ликвидность?

Невозможно предсказать следующее событие, которое повлияет на нашу жизнь. Это и определяет необходимость финансового резерва. Экономика циклична, но невозможно точно сказать, когда случится, например, следующий мировой экономический кризис. Цель резерва состоит в том, чтобы покрыть непредусмотренные бюджетом расходы и оказать финансовую поддержку в случае непредвиденных расходов. Например, чтобы в случае поломки домашней техники, автомобиля или смены работы не прибегать к кредиту или выводу денег из инвестиционного портфеля, а воспользоваться резервом.

Что будет, если инвестировать весь финансовый резерв?



Стоит помнить, что резерв — это деньги, отложенные на непредвиденный случай, которые должны быть в быстром доступе. Если инвестировать резервные деньги, то может оказаться, что как раз в тот момент, когда нужна финансовая помощь, рынки рухнут, и тогда придётся принять нелёгкое для инвестора решение и продать инвестиционные позиции себе в убыток. На сегодняшний день депозиты не помогают сохранить деньги от инфляции и к тому же имеются определённые ограничения на снятие денег с депозита. Лучше не рисковать ликвидностью резерва и хранить деньги на счёте накопителя, отдельно от расчётного счёта.

Резерв удобно хранить на отдельном счёте. Полезно будет выработать у себя привычку откладывать деньги регулярно сразу после поступления вашего регулярного дохода. Так не возникнет соблазна потрать все деньги сразу. Для этого мы и создали накопитель — инструмент, позволяющий копить деньги на гибких условиях. Например, взносы в накопитель можно делать в любое время и на любую сумму, использовать регулярные перечисления или перечислять приемлемые для вас суммы самостоятельно, когда удобно. К счёту можно подвязать карточку, и когда вы будете расплачиваться за покупки в магазине, сумма будет округляться до следующего целого евро, а разница будет перечисляться на счёт накопителя. Таким образом можно держать резерв отдельно от счёта, который используется ежедневно, и даже выбрать разные цели накопления.

Стратегический подход к управлению финансами позволит в краткосрочной перспективе обеспечить себе стабильное финансовое положение, а в случае непредвиденной ситуации резерв сработает как подушка безопасности. В долгосрочной перспективе инвестиционный портфель позволит защитить свободные деньги от инфляции и заработать дополнительный доход или накопить на исполнение своей мечты.