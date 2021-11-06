На музыкальном фестивале в США в давке погибли восемь человек

Давка произошла во время выступления рэпера Трэвиса Скотта, передает Интерфакс. Когда он вышел на сцену, люди начали подходить ближе к сцене. Возникла паника и давка. Некоторые зрители теряли равновесие и падали под ноги толпе, что только усиливало панику.

Шоу остановили, как только организаторы увидели произошедшее.

По словам местных властей, в больницу направлено 17 человек, 11 из них с сердечными приступами.

Всего на фестиваль Astroworld собрались около 50 тыс. человек. Предполагалось, что фестиваль будет продолжаться два дня — пятницу и субботу — в Хьюстоне. По данным сайта, все билеты были проданы.