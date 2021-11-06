В Эстонии коронавирусом заразились 23 000 вакцинированных

"Мы видим, что вакцинация предотвратила еще более высокую заболеваемость и смертность. Для непривитых людей вероятность попасть в больницу, умереть во много раз больше", — сказал Пруудель ERR.

Пруудель отметила, что подавляющее большинство смертей вакцинированных вызвано тяжелыми сопутствующими заболеваниями и возрастом: "Их иммунитет ослаблен сопутствующими заболеваниями, и вакцина не может дать ожидаемый эффект. Поскольку охват вакцинацией в возрастной группе 60+ составляет более 70%, вероятность непривитых из этой группы попасть в больницу и даже умереть очень большая".

Пруудель отметила, что по состоянию на 5 ноября в Эстонии 382 человека получили второй положительный результат теста на COVID-19 через 91-180 дней после первого положительного теста, и у 683 человек промежуток между положительными результатами теста был более 181 дня.

По состоянию на 4 ноября инфицировано 3210 человек, у которых курс вакцинации не завершен, из переболевших одну дозу вакцины получили 57 143 человека.