Шесть важных дел, которые может сделать молодежь в Ида-Вирумаа для природы, климата и собственного будущего

В то же время мы забываем, как прекрасен и важен окружающий нас мир и природа, которая у нас есть. Чем дольше мы притворяемся, что не замечаем проблем окружающей среды — климатического кризиса, исчезновения биоразнообразия, нехватки питьевой воды и др., — тем больше проблем будет появляться, и нашим наследникам — будущим поколениям — придется стать настоящими героями-атлантами, чтобы вообще как-то жить.

Ситуация действительно очень плоха, и, читая годами различные отчеты, просматривая видеоролики, мы видим, что установленный для нас срок — 2030 год — уже очень близок, а поставленных к нему целей для спасения ситуации в нынешнем темпе достичь невозможно. Мы должны больше исследовать и изучать эту тему. Определить, какова наша роль в данной ситуации, какую роль играют крупные корпорации, которые являются крупнейшими производителями CO2 и загрязнителями. Кто-то должен привлечь их к ответственности, и это именно мы — избиратели, которым в нашем демократическом мире была предоставлена власть над правителями и установленными ими правилами.

Мы климатические амбассадоры в Ида-Вирумаа именно потому, что мы хотим подчеркнуть важность пути, который надо проделать в сторону климатически дружелюбного будущего в Ида-Вирумаа. Очень многие люди все еще находятся на ранней стадии, где они против всего, что говорят ученые, потому что они верят, что ученых ”купили”. В действительности же более 99,9% ученых и исследователей подтверждают, что в глобальном потеплении виноваты люди. Мы стали его причиной, и только мы можем его предотвратить.

Проблемы окружающей среды не разрешатся сами по себе, и ожидание себя не оправдывает. Следует засучить рукава и самим показать пример окружающим своими поступками. Другими словами, стоит подумать, насколько важно и чрезвычайно необходимо для нашего будущего заботиться о природе и сортировать мусор.