Шесть важных дел, которые может сделать молодежь в Ида-Вирумаа для природы, климата и собственного будущего(9)
В то же время мы забываем, как прекрасен и важен окружающий нас мир и природа, которая у нас есть. Чем дольше мы притворяемся, что не замечаем проблем окружающей среды — климатического кризиса, исчезновения биоразнообразия, нехватки питьевой воды и др., — тем больше проблем будет появляться, и нашим наследникам — будущим поколениям — придется стать настоящими героями-атлантами, чтобы вообще как-то жить.
Ситуация действительно очень плоха, и, читая годами различные отчеты, просматривая видеоролики, мы видим, что установленный для нас срок — 2030 год — уже очень близок, а поставленных к нему целей для спасения ситуации в нынешнем темпе достичь невозможно. Мы должны больше исследовать и изучать эту тему. Определить, какова наша роль в данной ситуации, какую роль играют крупные корпорации, которые являются крупнейшими производителями CO2 и загрязнителями. Кто-то должен привлечь их к ответственности, и это именно мы — избиратели, которым в нашем демократическом мире была предоставлена власть над правителями и установленными ими правилами.
Мы климатические амбассадоры в Ида-Вирумаа именно потому, что мы хотим подчеркнуть важность пути, который надо проделать в сторону климатически дружелюбного будущего в Ида-Вирумаа. Очень многие люди все еще находятся на ранней стадии, где они против всего, что говорят ученые, потому что они верят, что ученых ”купили”. В действительности же более 99,9% ученых и исследователей подтверждают, что в глобальном потеплении виноваты люди. Мы стали его причиной, и только мы можем его предотвратить.
Проблемы окружающей среды не разрешатся сами по себе, и ожидание себя не оправдывает. Следует засучить рукава и самим показать пример окружающим своими поступками. Другими словами, стоит подумать, насколько важно и чрезвычайно необходимо для нашего будущего заботиться о природе и сортировать мусор.
Что хорошего мы можем делать как личности? Как мы могли бы сделать что-то намного большее, помочь в решении какой-то действительно масштабной проблемы, предложить свои варианты решений? Во-первых, стоит снять с себя ответственность на глобальном уровне и не стыдиться того, что мы делаем что-то не так. Делать очень хороший выбор как потребитель в нынешнем мире нельзя без того, чтобы крупные корпорации взяли на себя ответственность. Во-вторых, если есть возможность, следует перейти на более натуральные продукты. В-третьих, голосовать кошельком, то есть покупать продукты и услуги у предприятий, которые производят товары с бережным отношением к природе. Также поддерживать местных производителей и экологическое производство. В-четвертых, голосовать за людей, которые действительно хотят сделать мир климатически нейтральным. В-пятых, водить электромобили или избегать использования и поддержки ископаемого топлива любым другим способом. И, наконец, доверять науке, исследовать и читать, что действительно говорят ученые. Критическое мышление очень важно, но оно не означает, что мы должны впадать в абсурд, особенно когда мы знаем, что климатические факты больше не являются предметом споров. Сейчас настало время действовать! Времени ждать больше нет!
Сейчас у молодежи в Ида-Вирумаа есть редкая возможность действовать активно и в интересном формате. Эта возможность — климатическое собрание в Ида-Вирумаа. Первое в Эстонии климатическое собрание, с помощью которого мы можем показать пример всей остальной Эстонии. Ни один молодой человек в Ида-Вирумаа, который получил приглашение зарегистрироваться на участие в климатическом собрании, не должен упустить эту возможность! Наоборот, стоит ухватиться за нее, чтобы участвовать в формировании своего будущего, чтобы Ида-Вирумаа стал привлекательным для жизни регионом. Мы покажем, что молодежь в Ида-Вирумаа сама хочет принимать решения о своем будущем, и мы можем действовать сообща!