CNN: Глава ЦРУ в Москве предостерег от военных действий против Украины

По информации американского телеканала CNN, директор ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву по поручению главы Белого дома Джо Байдена несколько дней назад с целью предупредить Кремль, что США внимательно следят за наращиванием войск поблизости от украинской границы, и с намерением определить мотивы действий России. В статье, опубликованной на сайте телеканала в пятницу, 5 ноября, указывается со ссылкой на информированные источники, что на встречах с высокопоставленными российскими чиновниками глава ЦРУ пытался предостеречь Россию от планов по проведению каких-либо наступательных операций.

Отмечая, что США все больше беспокоит "нерегулярное перемещение российских войск и техники вблизи северной границы Украины", CNN передает, что "администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности в отношениях между Москвой и Киевом". По сведениям собеседников издания, после встреч в России Бернс провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке разрядить эту напряженность. Для поддержки этих усилий 4 ноября в Киев был направлен высокопоставленный сотрудник Госдепартамента.

РФ может использовать газ как рычаг давления



По информации CNN, Бернс также выразил опасение, что Москва близка к тому, чтобы использовать экспорт газа в качестве рычага давления на Украину и другие страны Европы, поскольку те, вероятно, зимой столкнутся с новым энергетическим кризисом.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил 5 ноября о "необычности" "масштабов" и "размеров подразделений, которые мы наблюдаем" со стороны России.

1 ноября журнал Politico опубликовал спутниковые снимки, указывающие, как отмечалось в публикации, на то, что Россия перебрасывает войска и военную технику к границе с Украиной. На фотографиях, сделанных компанией Maxar Technologies, запечатлены бронетанковая техника и артиллерийские орудия вблизи Ельни.