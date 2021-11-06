За сутки в Эстонии прибавилось 1524 случая заражения коронавирусом, умерли 14 человек

По состоянию на утро 6 ноября в больнице находятся 580 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 432 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 307, или 71%, не вакцинированы и 125, или 29%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 73 новых истории болезни. Умерло 14 зараженных коронавирусом: 48-летний мужчина, 66-летняя женщина, 67-летний мужчина, 71-летняя женщина, двое 76-летних мужчин, 77-летняя женщина, 79-летний мужчина, 85-летняя женщина, 86-летний мужчина, 89-летний мужчина, двое 93-летних мужчин, 95-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 8 500 результатов теста, из которых 1 524 оказались положительными. Из получивших положительный тест 927 не были вакцинированы и 597 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 11 985 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 2 535. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 80 337 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 57,8%.

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