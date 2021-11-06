Советское или российское? Как символы СССР стали частью современной России

В 2011 году Грузия приняла Хартию свободы, где декларировала борьбу с советской и нацистской символикой и ввела целый ряд должностных ограничений бывшим высшим чинам Коммунистической партии и комсомола. Но на деле борьба затянулась, а годом ранее памятник Сталину в Гори сносили под покровом ночи (чтобы не расстраивать жителей города, где родился Иосиф Джугашвили) и перенесли в местный музей.

Наиболее последовательны в политике десоветизации были ныне входящие в ЕС Балтийские страны, где введен запрет на демонстрацию советской символики в общественных местах. Например, в Латвии запрещено использовать советские, а также нацистские, символы во время публичных мероприятий.

По мнению социолога Льва Гудкова, с приходом к власти бывшего директора ФСБ в России начался процесс ресоветизации. "Более важно — началась критика реформ, западной демократии, в противовес которой стали поднимать советские символы, возрождать мифы сталинской модернизации, превращения страны в супердержаву и многое другое," — говорит Гудков.

Владимир Путин еще в 2005 году назвал распад Союза "величайшей геополитической катастрофой XX века", за годы своего президентства превратил победу СССР над фашистской Германией в одну из главных тем современной российской политики, а в начале этого года лично предложил Госдуме принять законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и фашистской Германии.

В России об отказе от символов СССР сегодня речи не идет. Столетие Октябрьской революции в 2017 году так и не стало поводом для общественной дискуссии о прошлом и его символах. Мавзолей с телом Ленина по-прежнему стоит на главной площади страны, а власти зачастую используют ностальгию по Союзу как способ укрепить собственную популярность.

Русская служба Би-би-си разбиралась , какую роль в повседневной жизни современной России играет советская символика, как воспринимается обществом и несет ли в себе прежний идеологический смысл.

По словам Лихачевой, влияние Советского Союза на жизнь современной России "не может не быть огромным". С ней соглашается историк и культуролог Сергей Никитин-Римский, который убежден, что роль Советского Союза в эстетике и повседневной жизни страны сложно переоценить.

Директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева считает, что "если в 1990-е годы мы пытались отказаться от советского прошлого окончательно и бесповоротно, то с начала 2000-х мы начали говорить, что, пусть Советский Союз и не был лучшим местом на Земле, в нем было много хорошего — победа в войне, полет в космос, индустриализация".

А в прошлом году новое исследование "Левады" показало, что 75% опрошенных россиян считают советское время лучшим в истории страны (не согласны с этим 18%). Из положительных черт советской эпохи опрошенные отмечают стабильность и порядок, хорошую жизнь ("легче жилось") и личную жизнь — свою молодость и молодость родителей. О распаде СССР сожалеют 65% опрошенных, но возвращения Союза хотели бы только 28% респондентов, считая, что у России — особый путь (58% опрошенных; для сравнения: европейский вариант развития поддерживают 10% респондентов).

По результатам проведенного в 2018-м году опросе "Левада-центра" (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента), социологи отметили тренд на усиление ностальгии по Советскому Союзу. Тогда доля "сожалеющих" в 2,5 раза превысила тех, кто не скучает по советским временам (66% против 25% соответственно).

Власти Украины приняли целый ряд законов о декоммунизации в 2015 году. После чего по стране прокатилась волна переименований городов и населенных пунктов и были снесены памятники Ленину.

В октябре 2012 года в Молдавии вступил в силу закон, запрещающий использование "тоталитарных" советских символов в политических целях. В первую очередь закон коснулся серпа и молота, впоследствии помешав Коммунистической партии страны участвовать в выборах. Но уже в 2013 году запрет был отменен Конституционным судом, посчитавшим его противоречащим Конституции .

По мнению директора Музея Архитектуры Елизаветы Лихачевой, вопрос не только и не столько в стоимости демонтажа. У современной России нет ответа на вопрос о том, чем заменить звезды: "Мы еще не самоидентифицированная нация, мы проживаем переходный период. Для нас советские символы — это часть нашей идентификации. Мы — советские люди, хотим мы того или нет. Соответственно, менять звезды сейчас — дорого и бессмысленно, потому что они часть нас".

Еще одна неотъемлемая часть государственного образа современной России — красные звезды Кремля, которые в 1930-е годы заменили собой двуглавых орлов, украшавших башни Кремля с начала XVII века. С момента распада СССР кремлевские звезды демонтированы так и не были.

Елизавета Лихачева считает, что возвращение музыки из гимна СССР в современный гимн показательно. "Путинскую Россию часто сравнивают с периодом 1970-х и 1980-х в Советском Союзе, что вполне логично", — рассуждает она. "У 90 процентов населения не только России, но и всех стран бывшего СССР, советская символика безусловно вызывает ностальгию. Современные российские власти наконец-то поняли, что эту ностальгию можно использовать", — говорит эксперт.

Согласно опросу ВЦИОМ , 63% респондентов считают, что современный гимн подходит образу России. При этом 13% респондентов заявляют, что предпочли бы вернуть гимну текст времен СССР — такое мнение было наиболее распространено среди групп россиян возраста 45-59 лет и от 60 и старше.

Одним из главных символов современного российского государства — гимн России, музыка которого была заимствована из гимна Советского Союза, а один из авторов текста старого советского и автор современного российского — один и тот же человек, поэт Сергей Михалков.

"Советский Союз — наследник дореволюционной империи, и в художественном, и в визуальном плане. Поскольку культурная революция, которая произошла в СССР в 1920-х и 1930-х годах, достигла своей цели, именно советское наследие оказывается более видимым, оно более осязаемое", — говорит он.

Архитектура советского времени продолжает формировать образы российских городов, становясь частью культурного наследия страны. Тем не менее, споры о памятниках Ленину, Сталину и другим деятелям СССР не прекращаются уже 30 лет.

Рассуждая о важности выбора цвета, Никитин-Римский связывает его с наследием СССР: "Мечты о Золотом веке, ностальгия — свойство человеческой души. И нам хочется прикоснуться к тому, что было славным, великолепным, чудесным. Если мы вспоминаем историю, мы хотим увидеть в ней нечто вдохновляющее. Успехи советской сборной по хоккею были выдающиеся."

Красная хоккейная форма возрождает воспоминания о "Красной машине" — прозвище, которое получила хоккейная сборная СССР от канадцев и американцев за свои многочисленные победы.

Цвета формы российских спортсменов на международных соревнованиях также выполняют важную функцию в формировании образа страны. Хоккейная форма российской сборной видоизменялась несколько раз с советских времен, но, в конечном итоге, вернулась к знакомому красному цвету, с добавлением синего, отсылающим к цветам триколора.

Историк и культуролог Сергей Никитин-Римский отмечает и особую эстетику советских названий. Слово "красный", особенно популярное в ранние годы советской власти, до сих пор повсеместно используется в российской топонимике: "Красные звезды не переименовали в советские звезды, у нас в языке осталось большое количество "красного" — совхозы, заводы, Красный Октябрь, Красный Пахарь, Красный пролетарий, Красный Профинтерн, Красное Сормово и другие." Тем не менее, он добавляет, что, "как показывают беседы с местными жителями, эти названия уже потеряли свой пафос и связь с идеями мирового коммунизма."

Не меняются в стране и названия улиц и населенных пунктов. После волны переименований в начале 1990-х, когда на карте вновь появились Санкт-Петербург , Нижний Новгород и Екатеринбург , а в московском и питерском метро такие станции, как "Чистые пруды", "Охотный ряд" и "Сенная площадь", стремление полностью избавиться от советской топографии постепенно угасло. Сегодня во многих российских городах нетрудно найти площадь Революции или улицу Октября, а улицы Ленина часто оказываются центральными.

Сейчас в России установлено около ста памятников Сталину, многие из них появились после 2005 года. В Москве таких памятников не менее четырех: один из них находится в парке искусств Музеон, другой — на месте его захоронения у Кремлевской стены. Также памятники Сталину можно найти во Владимире, Нижнем Новгороде, Сургуте и других городах.

Недавний опрос Левада-центра (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) показал, что если 20 лет назад вопрос установки памятника Сталину вызывал отрицательное отношение более, чем у трети россиян (36-37%), то сейчас идею такого памятника готова поддержать почти половина населения.

Более ранний опрос, проведенный в 2019 году, показал исторический рекорд популярности Сталина в новейшей истории России. Тогда больше половины опрошенных россиян рассказали о своем восхищении советским вождем или уважении к нему.

В феврале 2021 года на портале "Активный гражданин" прошло голосование о возвращении на Лубянку в Москве памятника Феликсу Дзержинскому. Хотя по итогам голосования памятник решили не возвращать, голоса москвичей разделились примерно поровну.

Но, по мнению экспертов, присутствие образа Сталина в российских городах вряд ли является отражением современной государственной идеологии. "В каждом городе есть муниципальная власть, есть активные горожане, интеллигенция — краеведы, учителя, архитекторы, врачи. Они решают, что в их городе допустимо", — считает Сергей Никитин-Римский.

Рассуждая о роли памятников советским деятелям в современной России, он говорит, что в этом вопросе "важны и гражданский, и художественный, и градостроительный аспекты. Когда город убирает одни памятники, встает вопрос — кого мы ставим на это место?"

Однако, по мнению Ольги Дружининой, директора по развитию в Московском музее дизайна, памятники советского времени уже давно не несут в себе того идеологического смысла, который был заложен в них изначально.