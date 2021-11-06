С понедельника в Ласнамяэ можно будет вакцинироваться возле здания районной управы

”Вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни COVID-19. Поэтому я призываю всех воспользоваться возможностью и пройти вакцинацию. Также благодарю тех, кто уже сделал прививку. В вакцинационном автобусе можно будет получить как первый укол, так и бустерную дозу прививки, а также проконсультироваться по вопросу вакцин”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На вакцинацию приглашаются все жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для достижения полной защиты очень важно пройти полный курс вакцинации и не отказываться от второй дозы. Время и место второй прививки будет назначено при получении первой дозы вакцины. С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется.

Вакцинационный автобус медицинского центра Qvalitas будет работать перед зданием управы района Ласнамяэ (Палласти, 54) с понедельника, 8 ноября, по пятницу, 12 ноября. Все желающие приглашаются на вакцинацию с 10:00 до 17:00.

”В понедельник мы начинаем выдавать пакеты помощи одиноким пенсионерам и ожидаем, что в течение недели управу посетит несколько тысяч человек. Это отличная возможность совместить получение пакета и пройти вакцинацию. Конечно же, мы ждем на вакцинацию и всех остальных”, — добавил Свет.

Пакет помощи с товарами первой необходимости и продуктами питания получат живущие в Ласнамяэ одинокие пенсионеры по старости, доход которых не превышает 582 евро. Пакеты будут выдаваться в здании управы района Ласнамяэ (Палласти, 54) в течение рабочей недели с 8 по 12 ноября каждый день с 9 до 17 часов.

Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках) и 6051529 (с понедельника по пятницу 8:00-17:00).