Фанат "Вест Хэма" лишился пальца во время празднования гола

"Вест Хэм" в четверг на выезде сыграл вничью с бельгийским "Генком" (2:2). После встречи в социальных сетях появилось видео, где стюард поднимает с земли палец и кладет его на ограждение перед сектором болельщиков лондонского клуба. По словам очевидцев, стюарды не сразу догадались, что палец нужно заморозить — они сделали это спустя 10 минут после активных подсказок других болельщиков "Вест Хэма".

Как сообщает британское издание, болельщик английского "Вест Хэма" лишился пальца во время удара об ограждение, когда праздновал второй гол в ворота "Генка". Фанат получил медицинскую помощь.

Мы не можем разместить этот ролик здесь, но если у вас крепкие нервы, то вы можете перейти по ссылке и посмотреть его в twitter.