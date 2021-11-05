05.11.2021, 19:39
ТОП зарплат: какие строительные фирмы больше всего платят своим работникам
Foto: Karli Saul
Пять компаний строительного сектора в среднем платят сотрудникам более 4000 евро брутто в месяц, пишут Деловые ведомости.
На первом месте в ТОП компаний строительного сектора с самой высокой зарплатой находится Zehnder Baltics OÜ со средней зарплатой 4860 евро.
Второе место заняла небольшая компания Arlascandic OÜ с 4786 евро.
На третьем месте Steba Building OÜ с 23 сотрудниками, чья средняя заработная плата составляет 4408 евро.
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