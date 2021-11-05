Кийк: правительство обсудит необходимость новых ограничений на следующей неделе

В понедельник ситуацию оценит консультирующий правительство научный совет, а во вторник пакет возможных ограничительных мер поступит на обсуждение в правительство, если в этом будет необходимость с учетом эпидемиологической ситуации, пишет RusERR.

"Сейчас наша главная цель — приостановить распространение вируса при помощи выполнения установленных правил и вакцинации. Пакет [подготовленных Департаментом здоровья ограничений], который во вторник поступил бы на заседание правительственного кабинета, поступит туда в том случае, если мы увидим, что [уже] введенных правил недостаточно", — сказал Кийк в пятницу ERR.

По его словам, сейчас важно оценить эффективность ранее установленных ограничений и мер, которые позволяют надеяться на то, что новые ограничения могут и не потребоваться.

"В статистике заражений видна очень хрупкая стабилизация. По положению на данный момент пока рано говорить, идет ли речь о переломе тенденции или временном явлении. Но через несколько дней мы будем знать больше", — пояснил министр.