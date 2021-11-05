В октябре рост цен ускорился

Корзина товаров и услуг в октябре выросла на 7 процентов в годовом исчислении. Последний раз мы наблюдали такой быстрый рост цен 13 лет назад. Без снижения стоимости услуг электросетей цены выросли бы ещё быстрее — на 7,4%.

Ускорение роста цен было ожидаемым, и связано с повышением цен на топливо. В ближайшие месяцы рост цен может ещё несколько ускориться, так как в индекс цен включено подорожание ещё не всех энергоносителей. Ожидается, что в целом за год цены вырастут примерно на 4%, поскольку в первой половине года инфляция была более медленной. Ожидается, что весной следующего года рост цен ослабнет. В 2022 году Swedbank ожидает роста цен на 3,6%. Рост цен замедлится в результате снижения цен на энергоносители. В то же время продукты питания и квартплата подорожают больше, чем в этом году.

Повышение цен на энергоносители приводит к росту цен

Половина 7%-ного роста цен была обусловлена повышением цен на энергоносители. За год цена на электроэнергию выросла на 40%. Биржевые цены на электроэнергию в октябре были по-прежнему высокими, но ниже, чем в сентябре, поскольку погода стала более благоприятной для производства электроэнергии. Стремительный рост цен на другие энергоносители также был обусловлен нефтью. В октябре цены на нефть поднялись выше отметки 80 долларов США. За год цены на моторное топливо на автозаправочных станциях Эстонии выросли на треть. Swedbank ожидает, что цены на энергоносители останутся высокими до весны, поскольку спрос на энергию высок, а предложение ограниченно.

Более дорогая энергия повышает цены больше, чем следовало бы. Хотя доля энергии в себестоимости различных товаров и услуг в целом скромна, рост цен будет ускоряться, поскольку спрос на различные товары и услуги в экономике высок, а по многим товарам в магазинах ощущается дефицит. Ожидания потребителей относительно роста цен значительно возросли.

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