Больничная касса выделит из резерва 12 млн евро на связанные с COVID-19 расходы

”Уровень инфицирования коронавирусом в Эстонии в настоящее время очень высок, и загруженность многих больниц достигла критического уровня. Обеспечение жителей Эстонии необходимой медицинской помощью требует дополнительных рабочих часов медицинских работников и готовности медицинских учреждений к реорганизации своей работы. Использование средств резервного капитала позволит оплачивать работу врачей и медсестер по повышенным ставкам как в отделениях, занимающихся специализированной медицинской помощью для пациентов с COVID-19, включая отделения интенсивной терапии, так и в отделениях медсестринской помощи. Это также позволит покрыть расходы медицинских учреждений в связи с реорганизацией работы”, — сказал председатель совета Больничной кассы, министр здравоохранения и труда Танель Кийк.

В сфере специализированной медицинской помощи дополнительные ресурсы будут направлены на заработную плату в инфекционных отделениях, работающих с пациентами с COVID-19, в том числе отделениях интенсивной терапии II и III уровней. Медсестрам планируется дополнительная плата за койко-дни пациентов с COVID-19 в отделении медсестринского ухода.

”Каждый должен сделать все возможное, чтобы замедлить распространение инфекции и рост потребности в стационарном лечении. Это важно и для того, чтобы система здравоохранения не была вынуждена все больше реорганизовывать или же вовсе ограничивать доступность оказываемых медицинских услуг. Мы все должны соблюдать правила инфекционной безопасности, и каждый должен внести свой вклад посредством вакцинации. Каждая прививка может спасти жизнь”, — добавил министр Кийк.