Карис: в коронакризисе виноваты как правительство, так и сами люди

"Конечно, нынешняя ситуация не способствует спокойствию в стране", — сказал Карис на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Тартуском университете и отметил, что в широком распространении COVID-19 можно обвинить как деятельность правительства, так и поведение людей, передает RusERR.

"Правительство должно было выполнять работу намного лучше — особенно в вопросах коммуникации, в которой есть пробелы", — сказал президент Эстонии. Кроме того, по его мнению, вызывает сожаление и то, как в государстве организован процесс принятия решений и взятие на себя ответственности.

"Но мы должны посмотреть и на себя: как мы следуем правилам и соблюдаем ограничения? Таким образом, виновато как правительство, так и сами люди, их поведение", — подытожил Карис.

Смотрите фотографии с визиты Кариса в Латвию: