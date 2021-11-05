05.11.2021, 17:13
Судебный исполнитель систематически взимал с должников плату в большем размере(2)
Foto: Tatjana Iljina, Õhtuleht
Министерство юстиции отстранило от работы судебного исполнителя Арви Пинка из-за выявленных в его служебной деятельности нарушений.
В рамках дисциплинарного разбирательства выяснилось, что Арви Пинк систематически и противоправно взимал с должников плату за начало исполнительного производства, чем предусматривает закон, пишет RusERR.
В министерстве отметили, что Пинк вернул деньги, но, учитывая тяжесть дисциплинарного проступка, это привело к потере доверия к нему.
Дела Пинка будет вести таллиннский судебный исполнитель Ристо Сепп