Банк: телефонные мошенники изобрели новую тактику

”Swedbank не использует такого рода уведомления на ленте. Сотрудники Swedbank разговаривают с клиентом на его родном языке. Если вам поступит такой звонок, отключите вызов и не вступайте в диалог с мошенниками, они очень искусные манипуляторы. Мошеннические звонки не идут на убыль, и бдительность не должна ослабевать”, — подчеркнула руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

Сотруднику банка не требуется PIN-код клиента, чтобы заблокировать банковскую карточку или остановить подозрительные операции по счёту. Сотрудники банка также не обзванивают клиентов с целью создания "программы защиты от мошенничества" или чего-то подобного. Стоит также помнить, что сотрудники Swedbank не связываются с клиентом через приложения социальных сетей, такие как WhatsApp, Viber и пр.

”Мошенники действуют очень профессионально, используя музыку при ожидании, маршрутизацию и т. д. Всё это затрудняет распознавание мошеннического звонка. Злоумышленники постоянно изобретают новые способы вызвать доверие к себе со стороны клиента. Они ввели отправку SMS-сообщений, которые якобы "подтверждают", что они являются сотрудниками банка. Теперь они ввели проигрывание записи сообщения на эстонском языке, чтобы оправдать невозможность разговора "сотрудника банка" с клиентом на его родном языке”, — добавила Раагметс.