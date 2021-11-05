Исследование: 88% сотрудников хотели бы работать по гибкому графику после окончания пандемии
”Основная задача работодателей после пандемии заключается в том, чтобы не упустить из виду нюансы новой ситуации: необходимо учитывать, что во время кризиса многие сотрудники опробовали новые условия труда и больше не представляют свое будущее на работе таким, как прежде”, — заявила партнер EY Олеся Абрамова.
Она отметила, что, по данным Департамента статистики Эстонии, количество людей, выполняющих удаленную работу, в 2020 году по сравнению с 2019 годом значительно увеличилось: в конце 2020 года в таком формате трудились более 200 000 человек, а в 2019 году — 123 300. ”Департамент статистики Эстонии также указал на то, что вследствие коронавируса и чрезвычайного положения удаленная работа становится очень перспективным форматом в будущем, что подтверждает и наше исследование”, — сказала Абрамова. ”Ожидания сотрудников изменились, и возврат к ”старому” режиму может создать напряженность в компании”.
По словам Абрамовой, исследования показывают, что кризис привел к разногласиям между работодателями и сотрудниками в вопросах, касающихся рабочей среды после пандемии, в частности, гибкого подхода к удаленной работе, деловой культуры и производительности. ”Истина становится очевидной только в конце третьей волны: для компаний чрезвычайно важно найти разумный баланс между целями компании и потребностями и желаниями сотрудников, особенно потому, что в борьбе за таланты выигрывает тот, кто ближе всего к системе Agile. При этом очевидно, что удерживать сотрудников в условиях удаленной работы становится все труднее”, — добавила Абрамова.
Согласно опросу, различия в восприятии сотрудников и работодателей иллюстрируются тем фактом, что по мнению 72% работодателей, рабочая культура компании улучшилась во время пандемии, но только 48% сотрудников согласны с этим. Кроме того, 82% работодателей считают, что производительность труда теперь можно измерить на расстоянии, при этом так же думают только 67% сотрудников. Кроме того, 51% работодателей хотят сократить деловые поездки, а 66% работников наоборот стремятся их возобновить.
В исследовании EY также рассматриваются потенциальные риски рабочей среды после пандемии. 45% предпринимателей считают, что одним из самых больших рисков различных гибридных или смешанных моделей работы является справедливое отношение и оценка сотрудников с разными условиями труда: некоторым людям из-за специфики работы приходится находиться в офисе и трудиться по фиксированному графику, а у других есть возможность использовать гибкие условия. 43% предпринимателей обеспокоены сохранением новых гибких условий труда для сотрудников.
Исследование 2021 EY Work Reimagined Employer Survey было проведено в июне и июле этого года, в ходе него опросили 1083 работодателя, представляющих 25 секторов в девяти странах мира. В исследовании участвовали компании, в которых работает от 500 до 15 000 сотрудников. Этот опрос дополняет исследование EY Work Reimagined Employee Survey, в котором рассматривается будущее рынка труда с точки зрения сотрудников.