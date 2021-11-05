Исследование: 88% сотрудников хотели бы работать по гибкому графику после окончания пандемии

”Основная задача работодателей после пандемии заключается в том, чтобы не упустить из виду нюансы новой ситуации: необходимо учитывать, что во время кризиса многие сотрудники опробовали новые условия труда и больше не представляют свое будущее на работе таким, как прежде”, — заявила партнер EY Олеся Абрамова.

Она отметила, что, по данным Департамента статистики Эстонии, количество людей, выполняющих удаленную работу, в 2020 году по сравнению с 2019 годом значительно увеличилось: в конце 2020 года в таком формате трудились более 200 000 человек, а в 2019 году — 123 300. ”Департамент статистики Эстонии также указал на то, что вследствие коронавируса и чрезвычайного положения удаленная работа становится очень перспективным форматом в будущем, что подтверждает и наше исследование”, — сказала Абрамова. ”Ожидания сотрудников изменились, и возврат к ”старому” режиму может создать напряженность в компании”.

По словам Абрамовой, исследования показывают, что кризис привел к разногласиям между работодателями и сотрудниками в вопросах, касающихся рабочей среды после пандемии, в частности, гибкого подхода к удаленной работе, деловой культуры и производительности. ”Истина становится очевидной только в конце третьей волны: для компаний чрезвычайно важно найти разумный баланс между целями компании и потребностями и желаниями сотрудников, особенно потому, что в борьбе за таланты выигрывает тот, кто ближе всего к системе Agile. При этом очевидно, что удерживать сотрудников в условиях удаленной работы становится все труднее”, — добавила Абрамова.