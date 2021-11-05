Названа лучшая школа этого года

"Средняя школа Уулу — прекрасный пример утверждения, что каждая сельская школа в Эстонии может дать лучшее в мире образование", — сказала министр образования и науки Лийна Керсна. "Ваша сила в том, что вы смогли воплотить современный подход к обучению в современной форме. Вы — школьная семья, которая сплочена, где каждый предприимчив, где вы верите в каждого человека и цените друг друга", — сказала министр, передавая звание школы года новому победителю.

В средней школе Уулу учатся 202 ученика и работают 32 сотрудника. По словам директора школы Эгле Румберг, новость о присуждении звания "Школа года" была встречена школьным сообществом с ликованием и слезами. "Будучи маленькой сельской школой, мы не верили, что у нас есть большие шансы на победу, и поэтому радость от завоевания титула была еще больше," — поделилась своими первыми впечатлениями руководитель новой школы года. "Мы — общинная школа, которая ценит здоровье и окружающую среду, с современным подходом к обучению и обстановкой — и это стало признанием для всего сообщества. У нас сплоченная школьная семья, мы работаем над достижением общих целей и заботимся обо всех", — добавила Румберг.

В этом году на звание "Школа года" претендовали 24 школы, и жюри решило, что десять из них выйдут в финал: Йыхвиская гимназия, Уулуская средняя школа, Раквереская профессиональная школа, Йыхвиская русская гимназия, средняя школа Парксепа, Таллиннская еврейская школа, Тартуская Таммеская гимназия, Кохтла-Ярвеская гимназия, Тюриская общая гимназия и Руйлаская основная школа.

Школа года 2021 была определена жюри и народным голосованием. Всего проголосовали 11 062 человека, и основная школа Уулу получила почти на 500 голосов больше, чем Тартуская Таммеская гимназия. Мнение общественности и жюри в этом году было единодушным — школа-победитель набрала наибольшее количество баллов как от судей, так и в народном голосовании.