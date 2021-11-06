Департамент здоровья закупил экспресс-тестов на коронавирус почти на миллион евро. Для кого — непонятно

Договор подписали исполнительный директор Roche Diagnostics Belgium Картсен Арнт, глава Roche Lietuva UAB Раса Йонушиене и исполняющая обязанности гендиректора Департамента здоровья Эстонии Мари-Анне Хярма.

Согласно договору, Roche поставит в Эстонию 222 000 антигенных экспресс-тестов общей стоимостью в 987 900 евро. Это дигитально считываемые экспресс-тесты с очень высокой чувствительностью и спецификой.

Delfi решил узнать у Департамента здоровья, для чего и для кого предназначается такой большой объем экспресс-тестов, ведь официально подобные тесты больше не позволяют освободиться от действующих ограничений.

Пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудел сообщила, что экспресс-тесты Roche были приобретены в рамках общей закупки Еврокомиссии, которая была совершена еще в феврале, но договор подписали лишь в конце октября.

Как оказалось, пока что нет четкого плана того, кто получит эти тесты и с какой целью — их просто будут раздавать в зависимости от того, где они могут понадобиться.

"Тесты направят в больницы, семейным врачам, в учреждения по уходу и в школы. Наш приоритет — поддержка больниц, семейных врачей и домов презрения. Распределение тестов домам призрения будет проходить на основе необходимости", — отметила Пруудел.

Она отметила, что цель использования тестов зависит от учреждения: например, больницы хотят использовать их для первичного тестирования поступающих в травмпункт людей.

Ида-Таллиннская центральная больница сообщила, что уже получила от департамента 3600 экспресс-тестов и будет использовать их для тестирования персонала.

А вот Клиника Тартуского университета сообщили, что не будет использовать эти тесты, потому что они не подходят к рабочим процессам в лаборатории клиники.