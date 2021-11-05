Хави Эрнандес вернулся в "Барселону" и стал главным тренером команды

Руководство ”Аль-Садда” договорилось о переходе Хави в ”Барселону”, после того как клуб выплатил сумму отступных, прописанную в контракте. Помимо отступных, катарский клуб договорился о сотрудничестве с "Барселоной" в будущем. Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте 41-летнего специалиста с ”Аль-Саддом” составляет 5 миллионов евро.

Официальная презентация нового тренера ожидается в начале ближайшей недели, а его тренерский дебют должен состояться после перерыва на сборные, 20 ноября, в каталонском дерби против ”Эспаньола”. Легенда "Барселоны" попытается повторить подвиг Хосепа Гвардиолы, который в 2008 году принял находившуюся в кризисе команду и выиграл с ней три чемпионства Примеры и две Лиги чемпионов.